We Francji publikowali karykatury Mahometa, a w Pakistanie skazali na śmierć chrześcijanina za sms-a. Efekt motyla?

W Pakistanie skazano chrześcijanina na śmierć za „bluźnierstwo”, które miał przesłać… SMS-em. Adwokat złożył apelację, a trudno oprzeć się wrażeniu, że Pakistan szuka zemsty na bluźniercze karykatury Mahometa we francuskim „Charlie Hebdo”.

To paradoks, że za wybryki lewackiego tygodnika pseudo-satyrycznego pośrednio zapłaci wyznawca Chrystusa. Od samego początku afery największe oburzenie manifestowano właśnie w Pakistanie i sąsiednim Iranie. Przebywający w Pakistanie Francuzi otrzymali nawet zalecenie unikania wychodzenia z domów.

Trudno mieć wątpliwości, że srogi wyrok wydany przez sąd nie ma związku z tą sprawą.

Skazany na śmierć za bluźnierstwo przez SMS został 37-letni Asif Pervaiz, pakistański chrześcijanin, który przebywa w więzieniu już od 2013 roku.

Asif Pervaiz, a Pakistani Christian, was sentenced to death yesterday on "blasphemy" charges. If Western countries had any backbone they would immediately summon their Pakistani ambassadors. pic.twitter.com/DUQ1I460cS — Andreas Fagerbakke (@afagerbakke) September 9, 2020

Po siedmiu latach oczekiwania na rozprawę sprawy przyspieszyły. Pervaiza skazano na śmierć we wtorek 8 września. Oskarżony zaprzeczył wszystkim zarzutom. Sprawa przypomina trochę historię Asi Bibi, którą w końcu udało się wyciągnąć po międzynarodowych protestach z celi śmierci.

Pakistani Christian sentenced to death for 'blasphemous texts' Asif Pervaiz, 37, who has been in custody since 2013, refused to convert to Islam after his boss asked him tohttps://t.co/ZO7HdfgORq — Natasha Fatah (@NatashaFatah) September 9, 2020

Pakistan: Lahore court sentences Christian to death on blasphemy charges — Asif Pervaiz, a garment factory worker, had been accused by his supervisor of sending defamatory comments about Muhammad to him via text messagehttps://t.co/LLJ3HM1tdQ — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) September 9, 2020

Źródło: Le Point/ VA