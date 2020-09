Wojciech Cejrowski ma zaskakującą propozycję ws. szczepionki na koronawirusa

Nie kończą się dyskusje na temat szczepionki na koronawirusa i tego, czy takowa będzie obowiązkowa. Swoją propozycję wystosował Wojciech Cejrowski.

Koncerny wciąż pracują nad szczepionką na koronawirusa. Szybkie tempo wdrożenia postawi pod znakiem zapytania bezpieczeństwo. Ze względu na groźne skutki uboczne testy szczepionki wstrzymała AstraZeneca.

Rzecznik koncernu AstraZeneca przekazała, że „standardowy proces przeglądu wyników skłonił do przerwy w szczepieniach w celu zbadania zabezpieczeń”. Samo posuniecie określił jako „rutynowe”.

Cejrowski o szczepionce

Tymczasem znany podróżnik i publicysta, Wojciech Cejrowski, wystosował zaskakująca propozycję ws. szczepionki na koronawirusa. Zaproponował, by jedna grupa przyjęła ją jako pierwsza.

– Nową szczepionkę na #covid powinniśmy najpierw przetestować wyłącznie na przedstawicielach rządu – napisał na Twiterze. Jak dodał: Jeżeli nic im nie będzie, znaczy że bezpieczna. A jeżeli poumierają, Naród będzie bezpieczny.

Przymusowe szczepienia?

Kolejnym ważnym pytaniem jest to, czy szczepionka będzie jedynie dostępna dla wszystkich chętnych, czy też obowiązkowa. Praktyka profilaktyki przeciw innym chorobom pokazuje, że przymus szczepień nie jest konieczny, a w krajach, gdzie istnieje wolność poziom zaszczepienia jest często wyższy.

Libertariańska autorka Bretigne Shaffer słusznie podkreśla na łamach fee.org, że „nikt nie ma „prawa” do środowiska wolnego od zarazków poza swoją własnością”.

„Możesz robić, co chcesz z tym, co jest Twoją własnością – a inni ludzie nią nie są. Nie jesteś ich właścicielem i nie możesz podejmować decyzji dotyczących ich ciał i ich życia” – pisze Shaffer i dotyczy to tak samo osób sprawujących władzę.