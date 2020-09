Zakupy spożywcze dostarczą drony. W październiku rusza testowy projekt

Sieć sklepów Tesco w Irlandii zapowiada, że będzie testować dostarczanie zakupów za pomocą dronów. Pilotażowy projekt ma się rozpocząć w październiku. Dostarczaniu zakupów bezpośrednio do domów klientów przy wykorzystaniu dronów sprzyja histeria wokół pandemii koronawirusa.

Drony będą w stanie dostarczyć paczki o wadze do 4 kg w ciągu 30 min. od złożenia zamówienia. Na razie ten eksperyment podejmuje najpierw sklep Tesco w mieście Oranmore wspólnie z producentem dronów Manna Aero.

Maszyny latają z maksymalną prędkością 80 km/h. Będą w stanie dostarczyć paczkę o wadze do 4 kg na odległość ok. 1,5 km w ciągu zaledwie trzech minut. Zakupy zapakowane w specjalne skrzynki dostawcze będą opuszczane przez dron przed domem klienta. Tesco zapowiada, że zakupy będą trafiać do odbiorców w ciągu 30 min. od złożenia zamówienia.

Manna Aero realizuje już na terenie Irlandii pilotażowe loty dostawcze leków, recept dla pacjentów oraz podstawowych środków ochrony zdrowia. Producent jeszcze w marcu chciał rozpocząć testowe dostawy żywności z wykorzystaniem dronów, jednak z powodu pandemii COVID-19 zmienił plany na rzecz dostarczania produktów medycznych.

Przypomnijmy, że dostawy dronami jeszcze w 2016 r testował Amazon w Wielkiej Brytanii. W kwietniu br. brytyjski rząd zapowiedział, że większe drony typu UAVs będą wykorzystywane do transportu środków medycznych z lądu do szpitala znajdującego się na wyspie Isle of Wight.

Ubiegłoroczny raport opublikowany przez brytyjskie stowarzyszenie Institution of Mechanical Engineers wskazuje jednak, że tylko jedna czwarta mieszkańców kraju popiera pomysł dostarczania produktów za pośrednictwem dronów. Pozostali obawiają się, że tego typu loty będą niebezpieczne i hałaśliwe.

Źródło: PAP