Gwałt zbiorowy na oczach dzieci. Policja obwinia zgwałconą kobietę

Dwóch uzbrojonych mężczyzn zgwałciło kobietę na oczach trójki jej dzieci. Szef policji stwierdził, że winna jest ofiara zajścia.

Do szokujących wydarzeń doszło w pobliżu miasta Lahaur w Pakistanie. Matka podróżująca autem z trójką swoich dzieci zatrzymała się, bo zabrakło jej paliwa.

Nagle jej pojazd został zaatakowany przez dwóch uzbrojonych mężczyzn. Mężczyźni wybili szybę w aucie i wyciągnęli przez nią kobietę na autostradę.

Następnie brutalnie zgwałcono matkę na oczach jej dzieci. Po gwałcie kobietę okradziono.

Jednak to co najbardziej zszokowało to reakcja policji na zajście. Policja, po otrzymaniu zgłoszenia, zatrzymała 15 osób… choć żadnego nie uważała za napastnika.

Sprawa wywołała oburzenie wśród Pakistańczyków. Ludzie domagają się publicznej egzekucji sprawców.

Natomiast największą furię wywołał szef policji w regionie Lahaur – Umara Sheikha. Sheikha w telewizyjnym oświadczeniu za zajście obwinił… zgwałconą kobietę.

موٹروے پر خاتون زیادتی کیس سے متعلق سی سی پی او لاہور عمر شیخ کا بیان متنازعہ حیثیت اختیار کر گیا، وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار کیا کہتے ہیں، سنیے#DunyaNews #CMBuzdarOnDunyaNews #motorwayincident pic.twitter.com/n8QaQ43p0K — Dunya News (@DunyaNews) September 10, 2020

Oskarżył ją o podróżowanie samotnie z dwójką dzieci po północy oraz niesprawdzenie poziomu paliwa w samochodzie. Tego Pakistańczycy nie wytrzymali.

Mieszkańcy domagają się odwołania Sheikha, a jego obietnica aresztowania sprawców na niewiele się zdała. W protesty przeciwko szefowi policji włączyli się obrońcy praw człowieka.

Źródło: Radio Zet