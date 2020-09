Jachira przerywa milczenie i ruga KO. „Ruch Trzaskowskiego nie wypali” [VIDEO]

Klaudia Jachira powraca. Poseł Koalicji Obywatelskiej nie ma dobrych wiadomości dla swojej formacji. W krótkim filmiku na YouTube skrytykowała jej władze i oceniła, że ruch Rafała Trzaskowskiego nie wypali.

Klaudia Jachira odniosła się do głosowania sprzed miesiąca w sprawie podwyżek dla polityków. Parlamentarzystka nie kryła żalu do Koalicji Obywatelskiej.

– Myślicie, że w sprawie głosowania przeciwko podwyżkom ktoś się do mnie odezwał, chciał się ze mną spotkać albo może ze wszystkimi, którzy głosowali inaczej? Nic podobnego. Niektórzy mówią, że wiele rzeczy Koalicji Obywatelskiej nie wychodzi dobrze. A ja myślę, że jest jedna rzecz, w której są naprawdę najlepsi na świecie. To jest milczenie i brak rozmowy wewnątrz klubu – żaliła się.

– Naprawdę w tym są genialni, a wcale nie jest to proste. Wiem, co mówię, bo ja np. tak długo nie potrafię. Nawet jak sobie racjonalizuję pewne działania kierownictwa klubu, że przecież się starali, że zawsze można się pomylić, że nie zawsze wszystko musi wyjść, to tak się w którymś momencie sama ze sobą źle czuję, że dłużej nie mogę milczeć, muszę powiedzieć, co czuję i co myślę – dodała.

7 września miało się odbyć posiedzenie klubu KO na Mazurach, jednak „znowu się wystraszyli i odwołali”. Jachira nie mogła więc podzielić się swoimi przemyśleniami. Jak dodała, mimo że spotkanie przeniesiono na 15, „nie ma już dużych nadziei, że będzie tam okazja do szczerej rozmowy i do przerwania milczenia”. Dlatego postanowiła powiedzieć wszystko w internecie.

– Myślę, że to nie jest fajne, że szefostwo klubu nie przyznało nam racji i nie przeprosiło za głosowanie przeciwko podwyżkom, że to my mieliśmy rację. Ale tak naprawdę i ci, którzy głosowali przeciw i ci, którzy głosowali za zostali z tym zupełnie sami, nikt im z tym nie pomógł. Każdy próbował coś napisać na Facebooku, jakoś z tego wybrnąć – nie było żadnej rozmowy – ubolewała.

Ciągle te same twarze

Jachira skarżyła się również, że klub nie zostawia jej pola do popisu.

– Myślę, że wewnątrz klubu Koalicji Obywatelskiej najbardziej na świecie brakuje rozmowy. Myślę, że jeżeli klub ma 134 osoby, to naprawdę nie muszą ciągle prowadzić ustaw te same osoby z PO. Myślę, że to nie jest fajne wysyłać do mediów i na konferencje prasowe ciągle tych samych ludzi, bo po którejś konferencji po prostu przestaje się ich słuchać. Te wszystkie „Fakty po faktach”, „Dziennikarskie poranki”, konferencje – ja przynajmniej tak mam – zlewają mi się w jedno, bo ciągle widzę te same twarze i słyszę te same głosy – stwierdziła.

Ruch Trzaskowskiego

Parlamentarzystka odniosła się także do zapowiadanego przez Rafała Trzaskowskiego nowego ruchu.

– Myślę, że jest mi bardzo przykro, że ruch Trzaskowskiego, który był dla nas ogromną nadzieją, dla mnie także, na poszerzenie formatu koalicji obywatelskiej, na jeszcze szerszą koalicję, prawdopodobnie nie wypali, bo kilka osób się przestraszyło. Ktoś może pomyślał, że interesy wewnątrzpartyjne są ważniejsze – oceniła.

– Szanowne koleżanki i koledzy z Koalicji Obywatelskiej, myślę, że jeżeli nie zaczniecie słuchać naszego głosu, nowych polityczek i polityków, którzy mają pomysł na nową politykę, takich jak Franek, Tomek, Zieloni, Monika czy ja, to nie zdobędziecie nowych głosów, nowego poparcia. Posłuchajcie, co my mamy do powiedzenia, jak my widzimy nową politykę – że naprawdę nie zawsze najważniejsze są głosowania i siedzenie na komisjach, ale dobrze przestać się izolować, wyjść z tych swoich biur poselskich, bo istotą sprawowania mandatu jest bycie wśród ludzi – dodała.

Jachira przypomniała również, że jej kariera rozpoczęła się od ulicznych manifestacji i jeżdżenia po kraju. – I tak mi zostało – dodała.

Źródło: YouTube