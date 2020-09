Spokojni Nowozelandczycy też mają dość. Protesty przeciwko koronaograniczeniom w Auckland

„Wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj, ponieważ uważamy, że musimy stanąć w obronie naszych praw” – powiedział w telewizji publicznej Jami-Lee Ross, szef Postępowej Partii Nowej Zelandii, jednej z organizatorów protestu.

„Wszyscy jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ wierzymy, że nadszedł czas, aby ruszyć się i powiedzieć:+ Musimy odzyskać nasze prawa i wolności+” – powiedział.

Fantastic turnout at todays Auckland protest , about 3k attended . Bigs thanks to all and thanks to those who came from all over NZ . Well done folks . pic.twitter.com/UfIa3YcmH5

— Ton-Up Dave (@Dag56David) September 12, 2020