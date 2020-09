Szukasz pracy? Takich pracowników potrzebują teraz pracodawcy

W wyniku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa doszło do zmian na rynku pracy. Pracodawcy coraz chętniej poszukują ekspertów od e-handlu czy specjalistów BHP.

Firma Antal przygotowała zestawienie zawodów, które cieszą się największym zainteresowaniem pracodawców w koronawirusowej rzeczywistości. W badaniu ujęto też zawody i trendy na przyszły rok.

W czołówce rankingu znaleźli się m.in. specjaliści ds. BHP i eksperci od e-commerce. Dalej znaleźli się digital manager i business intelligence.

– Nasi eksperci przeanalizowali zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców i na tej podstawie opracowali ranking najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Specjaliści w zaprezentowanych obszarach mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne oferty pracy, zarówno pod względem zakresu obowiązków, jak i w wymiarze finansowym – wyjaśniła Agnieszka Wójcik, Market Research & Strategic Partnerships Manager w Antal.

Kolejne miejsce zajęły takie zawody jak: Big Data specialist, deweloper aplikacji, specjalista ds. infrastruktury, inżynier automatyk oraz analityk biznesowy.

Wiceprezes Business Centre Club Zbigniew Żurek wskazuje natomiast, że rośnie zapotrzebowanie na personel w służbie i ochronie zdrowia.

– Będą powstawały nowe zawody. Już teraz mamy do czynienia z przenikaniem się profesji. To się dzieje m.in. w medycynie, a obecna sytuacja to tylko uwidacznia. Mutacje wirusów są przecież oceniane przez epidemiologów, którzy korzystają z fachowej wiedzy zespołów biologów, matematyków i informatyków. Moim zdaniem, będzie coraz większe zapotrzebowanie na pracowników łączących wiedzę z różnych dziedzin – komentuje Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Money.pl