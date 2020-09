Ulicami Warszawy przejdzie „Parada Nierówności”. „12 września powiedz stanowcze NIE równości”

„12 września 2020 powiedz stanowcze NIE równości. Wierzymy, że jedyną równością o jaką warto walczyć, jest równość wobec prawa!” – czytamy na stronie wydarzenia „Parada Nierówności”.

Środowisko wolnościowe postanowiło zorganizować „Paradę Nierówności” stojącą w kontrze do organizowanych przez lewicę tzw. „parad wolności”.

Uczestnicy będą maszerować z trzema hasłami, z których co najmniej dwa są bliskie wszystkim wolnościowcom.

„Sprzeciw wobec polityki socjalnej – obywatela pieniądze to te pieniądze, które obywatel zarobi. Nierównościowy charakter parady nierówności polega na sprzeciwie względem równości dochodowej i majątkowej, oraz szeroko rozumianemu rozbudowanemu państwu-niańce” – to hasło, które połączy wszystkich wolnościowców i rozjuszy lewicę od PiS po Razem.

„TAK dla wolności – obywatel jest człowiekiem wolnym, który najlepiej wie, w jaki sposób osiągnie życiowe spełnienie. Z tego powodu postulujemy zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących tego, co obywatel może pić, jeść, palić, lub robić, co nie powoduje krzywdy drugiego obywatela. Nie ma ofiary – nie ma przestępstwa!” – to kolejny postulat, który od dekad głosi również środowisko Janusza Korwina-Mikkego.

Kontrowersje może budzić trzeci postulat, lub przynajmniej to w jaki sposób go sformułowano:

„Równość wobec prawa – faktyczna, nie teoretyczna. Postulat ten wiąże się ze zniesieniem prawnego pojęcia płci i zastąpienie go sformułowaniem obywatel. Obywatel zaś, ma prawo do zawarcia związku małżeńskiego z drugim obywatelem” – co najmniej kontrowersyjne jest tu pojęcie „zastąpić”.

Państwo w ogóle nie powinno udzielać zgód na małżeństwa – to powinno leżeć w gestii obywateli, związków wyznaniowych etc. Państwo też nie może narzucać np. Kościołowi Katolickiemu, że powinien udzielać małżeństw jednopłciowych.

Już Stanisław Żółtek (KNP) w minionej kampanii prezydenckiej mówił, że w celu zawierania małżeństw homoseksualiści powinni założyć sobie własną organizację.

Innymi słowy – państwo nie powinno wcale zajmować się małżeństwami i ograniczyć swoje działanie do zupełnego minimum.

Postulat ten nie łączy się w żaden sposób z podejmowanym przez lewicę tematem adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, tu mamy bowiem do czynienia z dyskusją nt wolności drugiej osoby – dziecka.

Jest to zupełnie różne podejście od tego, które reprezentuje lewica i LGBT – oni chcą państwowych małżeństw jednopłciowych i specjalnych przywilejów.

Parada zacznie się „przy Pałacu Kultury i Nauki od strony ulicy Marszałkowskiej, o godzinie 15:00”.