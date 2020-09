Wielki protest „Zakończyć plandemię” znów w Warszawie! „Dość dyktatury, reżimu i niszczenia gospodarki!” [FOTO/VIDEO]

W Warszawie zakończyła się druga manifestacja antycovidowa – „Zakończyć plandemię”. Na ulice stolicy wyszło tysiące osób, które opowiadały się przeciwko absurdalnym koronawirusowym restrykcjom. Pierwszy protest miał miejsce w połowie sierpnia. Organizatorzy zapowiadają, że to nie koniec demonstracji.

Podczas manifestacji demonstranci sprzeciwiali się przede wszystkim restrykcjom, które rząd wprowadza w ramach walki z koronawirusem. Zapowiadali także, że nie wyrażą zgody na drugi lockdown.

„Po licznych protestach w Europie po raz kolejny czas na Polskę! Nie pozwolimy na kolejny lockdown. Nie pozwolimy kolejny raz zamknąć naszego życia. Dość dyktatury, reżimu i niszczenia gospodarki! Koniec z odbieraniem wolności przez rozporządzenia, które są niezgodne z prawem i łamią Konstytucję” – mówiono.

„Dość kłamstw, dość masek” – to kolejne hasło, które skandowano.

Część osób wskazywała, że „pandemia to ściema” – czyli polityczna akcja mająca na celu tresurę społeczeństwa. Inni, że choć koronawirus istnieje, to jest chorobą wirusową jakich wiele, a podejmowane działania są kompletnie niewspółmierne do zagrożenia.

Protest przeciwko ustawie „Bezkarność+”

W proteście „Zakończyć plandemię” udział wziął polityk Konfederacji Grzegorz Braun. Był on obecny także podczas pierwszej demonstracji oraz na bliźniaczej manifestacji w Berlinie.

W swoim wystąpieniu przypomniał, że w Sejmie ponownie pojawiła się ustawa tzw. „Bezkarność+”, która sprawi, że urzędnicy państwowi nie będą ponosić odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełnione w ramach walki z koronawirusem. Innymi słowy władza planuje zalegalizować łamanie prawa.

– Ta ustawa nie pozostawia żadnych wątpliwości. Wygląda na to, że rząd bardzo poważnie liczy się z możliwością stanięcia pod sądem. I dlatego właśnie potrzebuje ustawy „Bezkarność+”. Dlatego, że po tamtej stronie są ludzie mający świadomość, że przekroczyli już granice cywilizowanego prawa, pozbawiając naród polski praw gwarantowanych ustawowo i konstytucyjnie (…) Ta władza wie, że to jest działalność przestępcza – mówił Braun.

– Jeśli ta ustawa przejdzie, to władza może wszystko – kontynuował poseł. Zapowiedział, że w poniedziałek 14 września Kluby Konfederacji w całym kraju wystąpią z uwagami krytycznymi wobec tego projektu.

Oprócz Brauna przemawiali m.in. goście zagraniczni oraz były kandydat na prezydenta, Paweł Tanajno. Przemówienia można obejrzeć poniżej.

