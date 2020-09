Za antyrządowe protesty zapłacił najwyższą cenę. Zapaśnik Navid Afkari został stracony

Afkari, razem ze swoimi dwoma braćmi, brał w 2018 roku aktywny udział w antyrządowych demonstracjach. Całą trójkę zatrzymano. Bracia sportowca zostali skazani na 54 i 27 lat pozbawienia wolności.

Sam Afkari został natomiast oskarżony o morderstwo robotnika Hassana Torkamana, który podczas zajść pełnił funkcję ochroniarza w firmie wodociągowej. 27-latek miał przyznać się do winy.

Matka Afkariego alarmowała, że syn przyznał się do zabójstwa po kilkutygodniowych brutalnych torturach. Zrobił to na oczach kamer, a nagranie wideo, ze zmaltretowanym sportowcem, wyemitowano w irańskiej telewizji.

– Proszę wszystkich, którzy mnie usłyszą, o pomoc, by niewinność moich synów mogła zostać udowodniona w sprawiedliwym procesie – zaapelowała Bahie Namju, matka skazanych. Mówiła, że jednemu z jej synów zakładano na głowę foliowe torby, a do nosa i gardła wlewano wrzątek, by obciążył brata.

This is what the Islamic Republic of Iran does to a mother.

Her name is Behieh Namjou. The regime has sentenced her son #NavidAfkari to death for a simply protesting. Her other sons are unjustly imprisoned

She’s gone from a cheerful and happy mother into a sad and gloomy mother pic.twitter.com/6bqjIqQCw2

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 31, 2020