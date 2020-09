Gowin chce wrócić do rządu. Ale Polacy go nie chcą [SONDAŻ]

Jarosław Gowin chce znów być wicepremierem. Sondaż pokazuje, że jego powrotu nie chcą Polacy.

Pracownia SW Research sprawdziła, czy Polacy chcą powrotu lider Porozumienia do rządu. Wyniki badania opublikowała niedzielna „Rzeczpospolita”.

Z badania wynika, że zaledwie 15 proc. respondentów chce, aby Jarosław Gowin wrócił do rządu jako wicepremier i minister rozwoju. To najniższy odsetek respondentów.

36,6 proc. ankietowanych nie chce powrotu Gowina. Natomiast aż 48,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Powrót prezesa Porozumienia do Rady Ministrów popiera 11 proc. kobiet i co piąty mężczyzna. Z uwagi na poziom wykształcenia rozwiązanie takie najczęściej popierają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – co czwarta z nich – wskazuje Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.

Z badania wynika też, że powrotu Gowina najczęściej chcą osoby zarabiające w granicach 3001 – 5000 złotych (20 proc.). – Częściej niż ogół respondentów ponowienie pracy w rządzie przez Gowina popierają osoby z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców – dodaje Maruszczak.

Gowin odszedł z funkcji wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego w kwietniu. Powodem odejścia był konflikt wokół organizacji wyborów kopertowych przez PiS.

Gowin próbował nakłonić PiS do zmiany konstytucji i wydłużenia kadencji Dudy do 7 lat. W przypadku rekonstrukcji rządu Gowin miałby dostać z powrotem tekę wicepremiera oraz ministra rozwoju (koalicjanci PiS tracą po jednym resorcie).

Źródło: Rzeczpospolita