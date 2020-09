Mistrz MMA Conor McGregor aresztowany na Korsyce

Zakwalifikowano je jako próbę napaści na tle seksualnym i… pokaz seksualny. 32-letni Conor Anthony Mac Gregor został przesłuchany przez żandarmerię i obecnie przebywa „pod nadzorem policji”.

Prokuratura nie podała żadnych innych szczegółów dotyczących stawianych mu zarzutów. Irlandczyk walczył w federacji Ultimate Fighting Championship. To jeden z najpopularniejszych i najlepiej opłacanych zawodników w historii tego sportu.

Od 2011 do 2012 stoczył osiem wygranych pojedynków, m.in. z Arturem Sowińskim na Celtic Gladiator 2. McGregor posiadał tytuł mistrzowski wagi piórkowej UFC w latach 2015 i 2016. W kolejnych latach walczył w wadze lekkiej i półśredniej. Do historii przeszła jego walka z 2017 roku z amerykańską legendą Floydem Mayweatherem w Las Vegas. Pomimo porażki zdobył światową sławę, sporo sympatii i duże pieniądze.

7 kwietnia 2018 został oficjalnie pozbawiony pasa wagi lekkiej w związku z brakiem woli do obrony mistrzostwa i ustąpił miejsca na podium wagi lekkiej Nurmagomiedowi reprezentującemu Rosję.

6 października 2018 w Las Vegas podczas UFC 229 doszło jednak do walki McGregora z Chabibem Nurmagomiedowem, którą Irlandczyk przegrał przez poddanie (dźwignia na kark[39]) w czwartej rundzie.

Conor McGregor was arrested in France after allegations of sexual assault and indecent exposure, per @TMZ

He has since been released after questioning. pic.twitter.com/h7To7Ng77Q

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 12, 2020