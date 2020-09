Niemcy i Francja przygarną „nieletnich uchodźców bez opieki” ze spalonego obozu

Niemcy i Francja chcą przyjąć „dzieci, które zostały bez schronienia” pod swój dach. Na niemieckich i austriackich ulicach pojawiły się tysiące osób, apelujących do rządów o przyjęcie „uchodźców z Morii”.

– Zapytałam premiera Grecji, jak możemy pomóc. Jego życzeniem było, abyśmy przyjęli nieletnich przywiezionych na kontynent – mówiła Angela Merkel.

– Nawiązaliśmy kontakt z Francją. Niemcy i Francja wezmą udział (w tych staraniach – przyp. red.) – dodała niemiecka kanclerz. Zdaniem Merkel, „migracja nie jest problemem krajów, do których przybywają ludzie”. Polityk nawiązała przy tym do mitycznej „unijnej solidarności”.

– Nie jest to również problem niemiecki. I musi stać się bardziej odpowiedzialnością europejską – zastrzegła.

Na ulicach Berlina pojawiło się około 3 tys. manifestantów, którzy zapewniali, że „mają miejsce” na rzekomych uchodźców. Wzywali także do „otwarcia obozów”. Podobne demonstracje odbyły się również w Lipsku, Hamburgu i Frankfurcie. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer chciał bowiem zablokować przyjmowanie „uchodźców”.

#Germany #Berlin #Demonstration #Moria

In Berlin people gather for 7PM local to protest against interior minister Horst Seehofer and his blocking policy to take in refugees. The people want to protest that the goverment will act to help IMIDEATLY and to take people to Germany. pic.twitter.com/KLbrI98Uuc

— Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) September 9, 2020