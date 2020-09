Niemcy naprawiają „historyczną niesprawiedliwość”. Zwrócą zmumifikowane ciała Aborygenów

W ubiegłym roku muzeum w Berlinie już zwracało już niektóre zbiory Indianom z Alaski. Niedawno do Nowej Zelandii wróciły zmumifikowane głowy dwóch Maorysów.

Teraz muzeum etnologiczne w Berlinie zwraca do Australii zmumifikowane ciała dwojga dzieci Aborygenów oraz ludzkie kości umieszczone w drewnianej trumnie.

„Ten powrót jest naszym solennym zobowiązaniem. Cieszymy się, że możemy zrobić ten krok w kierunku naprawienia historycznej niesprawiedliwości, która ich tu sprowadziła ”- powiedział w oświadczeniu Lars-Christian Koch, dyrektor berlińskiej instytucji.

W lutym 2020 roku rząd australijski zwrócił się do Berlina o repatriację aborygeńskich mumii i kości. Znajdowały się one w zbiorach Muzeum Etnologicznego od 1880 roku. W XIX wieku szkielety takie były regularnie zabierane z wykopalisk i trafiały do różnych kolekcji. Także na uniwersytety całego świata.

Od 2011 roku Canberra w imieniu autochtonów występuje o restytucje szczątków Aborygenów. W kwietniu 2019 roku Niemcy przekazały już szczątki wodza Aborygenów, które znajdowały się w Monachium.

Ten ruch rewindykacyjny dotyczy już nie tylko Oceanii. Instytucje muzealne w Europie i Stanach Zjednoczonych wzywano do oddawania niektórych zbiorów np. krajom Afryki. Pretensje wysuwał m.in. Senegal, czy Benin. Ożyły też stare spory, jak np. zwrot marmurów Partenonu z Muzeum Brytyjskiego do Grecji, czy popiersia Nefertiti z Neues Museum w Berlinie do Egiptu.

