Surrealistyczny Hołownia tworzy w Sejmie podobno „elitarne” ugrupowanie

Szymon Hołownia planuje stworzyć w Sejmie „elitarne” ugrupowanie. Tak twierdzi posłanka Hanna Gill-Piątek, która niedawno opuściła szeregi Lewicy i ma być drożdżami nowego koła ruchu Polska 2050. Problem w tym, że jeśli mowa o elicie, to ta sympatyczna zresztą posłanka, nijak do żadnej takiej jakoś nie przystaje.

Szymon Hołownia wyruszył jednak na łowy w parlamencie i podobno „rozmawia z politykami ze wszystkich stron sceny politycznej”. W dodatku jest wybredny i według Gill-Piątek „nie wszyscy będą mogli się w nim znaleźć”, bo „na to trzeba będzie sobie zasłużyć”.

W przypadku Gill-Piątek, Hołownia uważa, że „To jedna z najlepszych postaci w polskiej polityce”. Jeśli ma być jednak wzorcem dla „elitarnego klubu”, to prawdopodobnie Hołownia ma dość specyficzne rozumienie „elitarności”…

Sam Gill-Piątek przekonywała na antenie Radia Zet, że dołączyła do ruchu Hołowni, bo… „tam są jej wyborcy, co potwierdziły wybory prezydenckie”. „Wydawało mi się stereotypowo, że Hołownia jest osobą o konserwatywnych poglądach. Okazało się jednak, że społeczna energia jest na tyle silna, że bardzo wiele osób, które na mnie głosowało, dołączyło do jego ekipy lub oddało na niego głos w wyborach prezydenckich. Dlatego postanowiłam iść tam, gdzie poszli moi wyborcy” – mówiła poseł.

Można się jednak także dowiedzieć, że pierwszy poseł Polski 2050 „zgadza się w 95 proc. z Szymonem”. Podobno w nowym kole jednak dyscypliny partyjnej nie będzie. Internauci przypomnieli, że podobną zbieżność poglądów miała już z Zielonymi, czy Wiosną Biedronia. Najwidoczniej w polityce też ma poglądy nie „heteronormatywne”.

Gill-Piątek w 95% zgadza się: w 2018r. z partią ZIELONI, w 2019r. z WIOSNA, w 2020r. z HOŁOWNIA, a w 2021r.? pic.twitter.com/w5t0LauKTJ — SylwiaPodlas (@Sylwia46073811) September 13, 2020

Gill-Piąrek skromnie dodała, że jest tylko „palikiem, który zakreśla horyzont w lewą stronę”. Z niecierpliwością czekamy na równie elitarny… „palik prawy”.

Mam zaufanie do SH. Jeśli dołączy do nas jakiś polityk, tzn., że warto z nim współpracować.

Transfer Hanny Gill-Piątek to dopiero początek "polowania". "Chcielibyśmy zbudować klub" https://t.co/aAiUUzprTX — Małgorzata Pietrusik (@GoskaMa) September 13, 2020

Źródło: Zet/ wPolityce