We Francji przebadali wiedzę młodzieży o Holocauście. Występują „pewne negatywne zjawiska”

Ankietę na ten temat przeprowadził Instytut IFOP na zlecenie gazety „Le Journal du Dimanche” i Unii Żydowskich Studentów we Francji (UEJF). Sondaż, którym objęto respondentów w wieku 15-24 lata, zatytułowano „Pogląd młodych ludzi na Zagładę”. Jego publikacja przypadła na 13 września, który był we Francji dniem uroczystości upamiętniającej deportowanych i ofiar Zagłady.

80% ankietowanych twierdzi, że o ludobójstwie Żydów dowiedziało się w szkole. 33% powołuje się na filmy lub książki, a 14% na muzea lub przekazy rodzinne. Noémie Madar, przewodniczący UEJF twierdzi, że „można sobie tu pogratulować postępu, jaki dokonał się w społeczeństwie w zakresie wiedzy o Shoah”.

Około 68% ankietowanych młodych ludzi we Francji deklarowało wiedzę o wielkiej łapance Żydów, Vel ‚d’Hiv. O tej historii wiedziało w 2012 roku tylko 58% wszystkich Francuzów.

Cérémonie à la mémoire des déportés et des victimes de la Shoah.

Se souvenir et transmettre, inlassablement, année après année, car notre vigilance contre l’antisémitisme et toutes formes de racisme, est vitale. pic.twitter.com/UJxRjCiLJy

— Elise Fajgeles (@EliseFajgeles) September 13, 2020