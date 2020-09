Zenek Martyniuk w podręczniku do języka polskiego. Uczniowie mają wyłapać czasowniki w jego sparafrazowanej piosence [FOTO]

Muzyka disco-polo przeżywa w Polsce drugą młodość. Do tego stopnia, że w podręczniku do języka polskiego dla klas szóstych szkoły podstawowej znalazła się sparafrazowana piosenka… Zenka Martyniuka.

Zenek Martyniuk z zespołem Akcent na scenie muzycznej działają od blisko 30 lat. Po latach posuchy, od pewnego czasu znów są na szczycie.

Zenek stał się prawdziwą gwiazdą TVP, promowaną przez samego Jacka Kurskiego. Do tego stopnia, że Telewizja Polska postanowiła wyprodukować film biograficzny o „królu disco-polo”.

Teraz Zenek Martyniuk pojawił się w kolejnej „branży”, mianowicie edukacyjnej. Sparafrazowana piosenka „Przez twe oczy zielone” znalazła się w podręczniku do języka polskiego dla klas szóstych szkoły podstawowej. Uczniowie mają za zadanie podkreślić czasowniki i określić ich formy gramatyczne.

„Odkąd zobaczyłem ciebie, nie tknę jadła ni napoju. Ciągle czuję się jak w niebie, podczas ćwiczeń nawet w boju. Co poradzę, pani, na to, że ta miłość spadła na mnie. Daję swoje serce – za to, nie odmawiaj względów, nie!” – czytamy we fragmencie.

Delikatnie przerobiono także refren. „Przez twe oczy błękitne, błękitne zapomniałem, że dziś w szranki od rana miałem iść. Że do lochu mnie wtrąca, niech wtrąca, nie myślałem. I w twych oczu błękicie, błękicie będę żyć!”.