Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w Warszawie pod hasłem: „Wspólnie brońmy rodziny”

„Wspólnie brońmy rodziny” – to hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny, który 20 września odbędzie się w Warszawie. Pochód wyruszy o godz. 12. z Placu Zamkowego i przejdzie pod kościoła Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

„Jest odpowiedzią na nasilające się ataki lewicowych środowisk, a także aktywistów LGBT, którzy poprzez swoje prowokacje i działalność naruszają podstawowe wartości i zasady obowiązujące w naszym społeczeństwie. Inicjatorem oraz organizatorem Marszu jest Centrum Życia i Rodziny” – podkreślają organizatorzy w informacji przekazanej PAP przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Zaznaczają, że „marsz będzie pokojową manifestacją afirmującą małżeństwo, rodzinę oraz polskie tradycje patriotyczne i kulturowe”.

Prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba zauważył, że jest wiele obszarów, w których ideolodzy LGBT chcą docierać do najmłodszych i promować wśród nich postawy i poglądy sprzeczne z prawem naturalnym i chrześcijańskim modelem wartości”.

W ocenie Ozdoby „przeniknięcie +antywartości+ promowanych przez lewicowych ideologów może oznaczać rozpad rodziny, problemy z jej założeniem, a także rezygnację z posiadania dzieci. Świadomi tych zagrożeń, jako strona społeczna reagujemy już teraz, nim będzie za późno” – doda.

Każdego roku Marsz dla Życia i Rodziny jest okazją do manifestacji prorodzinnych postaw, a także naszego przywiązania do wartości pro life. Ze względu na ostatnie incydenty i ataki na chrześcijańskie wartości, których dopuścili się lewicowi aktywiści, manifestacja będzie miała w tym roku także formę apelu do władz o nowelizację przepisów prawnych i zapobieganie profanacjom i znieważeniom symboli religijnych i narodowych.

„Podczas Marszu dla Życia i Rodziny będziemy domagać się od władz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań prawnych mających na celu zaostrzenie kar za profanacje miejsc kultu religijnego, obrazę uczuć religijnych, a także niszczenie symboli narodowych, nawiązujących do historii naszej Ojczyzny” – powiedział Ozdoba.

Organizatorzy wskazują, że Marsz dla Życia i Rodziny ma na celu również ukazanie, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, ale jednocześnie każdy jest zobowiązany do przestrzegania prawa. Nie można dopuścić do sytuacji, w której w państwie demokratycznym większość boi się mniejszości i ulega jej nieracjonalnym postulatom. Marsz rozpocznie się o godz. 12 na Placu Zamkowym, skąd jego uczestniczy przejdą pod kościół św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.