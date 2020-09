Najpierw upały, a później mocne załamanie. W tym tygodniu pogoda zaszaleje

Lato jeszcze nie odpuszcza. Przez kilka dni będziemy cieszyć się upałem, a później powieje chłodem. „Przed nami tydzień, który ukaże dwa oblicza września. Pierwsze trzy dni nowego tygodnia będą bardzo ciepłe, a nawet upalne. Od czwartku nastąpi znaczne ochłodzenie” – prognozują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Polska od początku tygodnia znajduje się pod wpływem wyżu z południowego zachodu. Oznacza to, że będzie ciepło, a nawet upalnie. Termometry będą wskazywać od 19 stopni C. na północnym wschodzie do nawet 30 lokalnie na południu i zachodzie.

Sprzyjając aura towarzyszyć nam będzie jeszcze we wtorek i środę. Na południowym zachodzie możemy spodziewać się nawet 31 stopni Celsjusza.

Ciepłe będzie również kilka następnych nocy, kiedy termometry będą wskazywać od 10 do 17 st. C. Miejscami na południu temperatura może spaść do 7 st. C. W niektórych rejonach noce i poranki mogą okazać się mgliste.

Przed nami tydzień z dwoma obliczami września, pogoda wyraźnie podzieli go na dwie części. Pierwsze trzy dni będą bardzo ciepłe, a nawet upalne. Od czwartku nastąpi znaczne ochłodzenie. Szczegóły:https://t.co/rWuLTeD9Is#IMGW #pogoda #meteo #wrzesień F. Maciek Maciejewski pic.twitter.com/fNeyUc8Ux2 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 14, 2020

Zmiana aury nastąpi w czwartek, kiedy temperatura mocno spadnie. „Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie pojawią się burze z porywami wiatru do 65 km/h” – czytamy w komunikacie IMGW.

Przed nami prawdopodobnie ostanie dni z temperaturami powyżej 30*C. Temperatury sięgną 22-31*C. Zmiany zaczną w środę wieczorem, kiedy to do PL wkroczy dużo chłodniejsza masa. Skala ochłodzenia będzie tak duża, że w nocy z piątku na sobotę będą przymrozki. https://t.co/kraWzk1Jbn pic.twitter.com/NNtD5fQ1jr — meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) September 13, 2020

Temperatura wyniesie od 14 stopni na północy do 24 na południu. W piątek powinno być nieco lepiej. Zachmurzenie i przelotne opady deszczu mogą pojawić się jedynie na północnym wschodzie. W weekend też będzie pogodnie, ale chłodno.