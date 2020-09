Sławomir Mentzen o „ściemach” Andrzeja Dudy

Sławomir Mentzen z Konfederacji to prawdziwy ekspert w dziedzinie ekonomii i jak nikt inny śledzi co w podatkach. A ta kategoria dzięki „pomysłowości” obozu rządzącego obfituje w wiele inicjatyw. Polityk po kilku miesiącach od wyborów prezydenckich przypomnieć wyborcom jak niekonsekwentny w sowich obietnicach okazał się Andrzej Duda.

Politycy bezwzględnie wykorzystują to, że wielu wyborców ma pamięć złotej rybki. Możemy właśnie zaobserwować, jak to wygląda w praktyce. Dopiero co zakończyła się kampania wyborcza. Powiedzcie mi, dobrze pamiętam główne punkty programu Prezydenta Andrzeja Dudy? – zapytał Mentzen.

Później zadał kilka pytań, w których obnażył ściemy rzucane na potrzeby kampanii wyborczej.

Czy w kampanii wyborczej było coś o opodatkowaniu spółek komandytowych?

Nie.

A może o ozusowaniu wszystkich umów zlecenie?

Też nie.

No to chociaż podatek cukrowy? Likwidacja bez odszkodowań sporej branży rolnej, eksportującej rocznie za 9 mld zł?

Nie?

To może Prezydent próbował przekonać Polaków ustawą Bezkarność+, zwalniającą z wszelkiej odpowiedzialności każdego, kto łamie prawo pod pozorem walki z wirusem?

No nie próbował.

Za to słyszeliśmy o tym, że Andrzej Duda jest prezydentem niskich podatków i gwarantem tego, że podatki nie będą rosnąć. Po raz kolejny okazuje się, że mimo wszystko, żeby mieć gwarancję, to trzeba sobie kupić pralkę, a nie głosować na kandydata PiS – zakończył Mentzen.

Przed kolejnymi wyborami powinno się poradzić zmanipulowanym, populistycznym wyborcom, którzy poza „Adrianem” i „Pięknym Rafałkiem” świata nie widzą, żeby wyłączyli telewizory, a włączyli myślenie.