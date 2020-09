Tęczowi i pedofile w natarciu! Reklamują wśród dzieci aborcję i „zmianę” płci

Okręg Santa Barbara w Kalifornii wprowadza do szkół nowy program deprawacji dzieci zwany edukacją seksualną. Uczniów ma się nauczać o seksie analnym, tym jak zmienić płeć, albo zrobić aborcję bez wiedzy rodziców.

Okręg szkolny Santa Barbara nie spełniał do tej pory wymogów stanu Kalifornia w zakresie deprawowania dzieci. Teraz zgodnie z ze stanową ustawą California Healthy Youth Act wprowadza własnie nowy program seksualizacji dzieci zwany dla niepoznaki edukacją seksualną. I to w takiej postaci, że oburzyło to nawet dość rozwiązłych Kalifornijczyków. W programie dla 13-latków przewidziano m.in zajęcia o seksie analnym, zabijaniu dzieci nienarodzonych, stosowaniu antykoncepcji, możliwości wybrania sobie płci, czy prezentacje z zakładania prezerwatywy etc.

Program dla dzieci został opracowany przez redakcję portalu Health Connected, który jest finansowany m.in przez Planned Parenthood, największą w Stanach Zjednoczonych sieć zakładów aborcyjnych.

Przeciwko jawnie deprawacyjnemu i pedofilskiemu programowi zaprotestowali rodzice, którzy spotkali się w tej sprawie w okręgowym kuratorium. Wśród nich znalazła się również była słynna modelka Kathy Ireland, która mieszka w hrabstwie Santa Barbara. Była jedną z osób, które miały swe wystąpienie w czasie tzw. publicznego wysłuchania. Mówiła m.in o deprawatorach zwanych edukatorami, którzy w szkołach reklamują aborcję. Mało tego. mówią jak nastolatka może zabić swoje nienarodzone dziecko tak, by nawet jej rodzice się o tym nie dowiedzieli.

– Teen Talk (tytuł tego programu deprawacji – przyp. red.) narusza wiarę chrześcijańską, żydowską i muzułmańską – powiedziała Ireland. – Gwałci naukę. To seksualizowanie dzieci, to krzywdzi nasze drogie dzieci, apotem w ogóle nie zajmuje się następstwami.

Oczywiście w programie przewidziano promocję wszelkich odmian LGBT coś tam plus oraz nowego wynalazku postępująco postępowych tzw SOGIE. Np LGBTP odnoszące się do lesbijek, homoseksualistów, biseksów, zmiennopłciowców, pedofilów etc, niezależnie od tego ile liter jeszcze dodać nie oddaje całego spektrum tożsamości płciowych, preferencji seksualnych, orientacji seksualnych, ekspresji seksualnej i czego tam jeszcze. Dokładnie nie wiadomo o co chodzi, ale termin SOGIE już jest wprowadzany w dokumentach np. ONZ, wiec niedługo jak każdy durny koncept z Zachodu pojawi się także w Polsce.