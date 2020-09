Akcyza na samochody używane mocno w górę. Tak rząd chce wspierać elektromobilność

Jadwiga Emilewicz zapowiedziała, że rząd rozważa podwyżkę akcyzy na samochody używane. Ma ona być tak wysoka, by nie opłacało się sprowadzać do Polski samochodów z zagranicy.

Wicepremier Emilewicz uczestniczyła we wtorek w konferencji prasowej „Innowacyjny ekosystem dla elektromobilności. Wyniki programu akceleracyjnego Pilot Maker Elektro ScaleUp”.

„Rozważamy powrót do regulacji, która była opracowana w ubiegłej kadencji, która która podnosi akcyzę na samochody używane” – podkreśliła minister Emilewicz. Przypomniała, że nasz system akcyzowy pochodzi sprzed 1989 r., co sprawia, że „wzmożoną opłatę płacą ci, którzy mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym”.

Wicepremier przyznała, że ten trend należy zmienić. „Chcielibyśmy stosunkowo szybko opracować regulację akcyzową, która sprawi, że samochodów używanych po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać” – zapowiedziała. Dodała, że trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Klimatu dotyczące „konieczności normalizacji rynku”.

„Wprowadzamy mocne regulacje w zakresie wycinania filtrów DPF” – powiedziała Emilewicz. Wyjaśniła, że w przypadku starych diesli najprostszym sposobem usprawnienia systemu jest wycięcie tego filatra, a to z kolei sprawia, że taki samochód nie powinien się poruszać po Polsce.

„Stąd regulacja, która ma wprowadzić zarówno wzmożony monitoring i kontrolę samochodów na ulicach, ale także (…) kontrolę tego, co dzieje się w stacjach kontroli pojazdów, by auta z wyciętym filtrem nie były dopuszczane do ruchu” – mówiła.

Przyznała, że dużym problemem jest to, że „tak dużo samochodów z drugiej ręki” trafia na polski rynek”, a wspieranie rozwoju elektromobilności może to zmienić.

Jadwiga Emilewicz: "Chcielibyśmy stosunkowo szybko opracować regulację akcyzową, która sprawi, że samochodów używanych po prostu nie będzie się opłacało do Polski sprowadzać". Niedługo to już kompletnie nic nie będzie się w Polsce opłacało. Rząd bardzo nad tym pracuje — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) September 15, 2020