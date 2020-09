Biedroń żali się zagranicznej prasie, że jest kozłem ofiarnym i porównuje się do Żydów przed wojną

Robert Biedroń twierdzi, że „osoby LGBT” są traktowane we współczesnej Polsce, jak Żydzi przed II wojną światową. Lider Wiosny chce także, by Polska zapłaciła za „nieprzestrzeganie praworządności” w Unii Europejskiej.

Robert Biedroń podąża drogą Sylwii Spurek oczerniając nasz biedny kraj. – Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osoby LGBT. Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy – mówił europoseł w rozmowie z Thomson Reuters Foundation. Rozmowa ukazała się w języku angielskim.

W tekście Hugo Greenhalgh nie omieszkał poczynić uwag o tym, jak w Polsce rzekomo prześladowane są tęczowe społeczności. „Prawa LGBT+ są coraz bardziej kontestowane w Polsce, w której w lipcu prezydent Andrzej Duda uzyskał reelekcję po ostrej kampanii, w której proponował konstytucyjny zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe oraz edukacji LGBT+ w szkołach” – czytamy.

Tekst ukazał się na łamach Openly News – serwisu powstałego z inicjatywy Reuters Foundation. Witryna twierdzi, że jest „światową cyfrową platformą prezentującą uczciwe, dokładne i bezstronne informacje LGBT+ ze świata, który taki nie jest”.

– Prezydent republiki odczłowiecza osoby LGBTI i nazywa ich „nie-ludźmi” (ang. not humans) – grzmiał Biedroń. Polityk Wiosny najprawdopodobniej miał na myśli wypowiedź Andrzeja Dudy z czerwca 2020. – Próbuje się nam proszę państwa wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia – mówił wówczas o LGBT podczas jednego z wieców wyborczych.

Co więcej, zdaniem Biedronia polski rząd – który nie ma żadnych własnych pieniędzy – powinien zapłacić za „nieprzestrzeganie praworządności” w UE. – Bo czym jest społeczność europejska? Chodzi o szanowanie równości, wolności i mniejszości – dodał.

Lider Wiosny ocenił również, że polski rząd nie zmieni w najbliższych latach swojej polityki ws. LGBT. – Widzą, że to działa. Wygrywają wybory ponieważ są homofobami i transfobami, a my jesteśmy idealnym kozłem ofiarnym – żalił się.

Biedroń lamentował również, że stanowisko rządu PiS może być ewentualnym zagrożeniem dla członkostwa Polski w UE. W ocenie polityka byłoby to oczywiście tragedią nie tylko dla LGBT+, lecz także całego społeczeństwa.

Źródło: rp.pl