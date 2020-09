Co zrobi Bosak, jeśli jego syn okaże się homoseksualistą? Polityk odpowiedział bez problemu [VIDEO]

Krzysztof Bosak, reprezentant nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji, był gościem w programie Beaty Lubeckiej w Radiu Zet. W pewnym momencie Konfederata odpowiadał na pytania słuchaczy, a jeden z nich chciał go „zagiąć”.

Słuchacz zapytał Krzysztofa Bosaka o to, co by zrobił, gdyby okazało się, że jego syn będzie homoseksualistą.

Narodowiec nie dawno pochwalił się informacją, że wraz ze swoją żoną Kariną Bosak, chrześcijańską prawniczką z Ordo Iuris, spodziewają się dziecka.

Polityk nie miał żadnego problemu z odpowiedzią, choć słuchacz zapewne sądził, że go „zagnie”.

– Niezależnie co się złego dzieje w rodzinie, trzeba się nawzajem wspierać i kochać – powiedział polityk.

Jednocześnie narodowiec przypomniał, że „aktywny i praktykowany homoseksualizm” jest „z punktu widzenia chrześcijanina jest grzechem i błędną drogą”.

– Ale to nie znaczy, że należy odrzucać człowieka. Trzeba kochać, wspierać, szanować – dodał poseł Konfederacji.