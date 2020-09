Dron zabił przywódcę dżihadystów z Tunezji

O jego śmierci poinformowało we wtorek 15 września, syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Atak dronów miał miejsce w poniedziałek w mieście Idleb. Według Obserwatorium, był to nalot sił amerykańskich interweniujących w Syrii przeciwko dżihadystom.

„Uzbrojony dron wycelowano w samochód dowódcy Houras al-Din, który został zabity” – przekazał francuskiej agencji AFP dyrektor OSDH Rami Abdel Rahmane. Tunezyjski dżihadysta był wcześniej związany z Hayat Tahrir al-Cham (HTS), oddziałem Al-Kaidy, który działa na całym obszarze prowincji Idleb.

Później miał dołączyć i objąć dowództwo w Houras al-Din, małej grupy także powiązanej z Al-Kaidą. Tunezyjczyka usunięto z HTS właśnie za udział w zamordowaniu w czerwcu 2015 r. 20 osób z mniejszości druzyjskiej w Syrii. Do tej zbrodni doszło w małej wiosce Qalb Laouza w prowincji Idleb.

#Syria An International coalition UAV hit with R9X missile a SUV killing a Tunisian dangerous jihadist named Sayyaf al-Tounsi in #Idlib @IsraelMFA @IDF @RosannaMrtnz pic.twitter.com/0zdCJllSu9

Za atakiem dronów mają stać siły amerykańskie wspierające w Syrii Kurdów. W ostatnich miesiącach przeprowadziły one podobne naloty dronów na północno-zachodnią Syrię. W czerwcu w ataku dronów zginęło już dwóch innych dowódców Houras al-Din.

#SYRIA — #US drone strike reported in Idlib. According to some local, the victim name is Sayyaf al-Tounsi, an Hurras al-Din commander (Al-Qaeda).

The weapon was the R9X (Ninja Bomb), a drone which drops a 100 pound projectile, then releases 6 blades to slice up anything close. pic.twitter.com/CWf0qDPA5n

— AjaySrinivas (@ajayeswarapu) September 15, 2020