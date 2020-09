Korwin-Mikke SZOKUJE. „W moim wieku się umiera. Zaprowadziłem w domu Straszny Terror!”

Janusz Korwin-Mikke – lider wolnościowego skrzydła Konfederacji – skomentował na swoim blogu sytuację z koronawirusem w Polsce.

W swoim obszernym komentarzu Janusz Korwin-Mikke zauważa, że państwo nie podejmuje sensownych kroków w walce z koronawirusem. „Jak wiadomo, nie umierają na to dzieci (w Chinach zmarło jedno – w Polsce ani jedno…), w związku z czym pozamykano szkoły” – pisze polityk.

Prezes zauważa również, że obecnie jest więcej zakażonych niż pół roku temu, a obostrzenia są lżejsze. „Więc niech ci pseudopolitycy powiedzą: ‚albo wtedy zrobiliśmy kretynizm, zamykając szkoły (a rację miał Korwin-Mikke i inni koronasceptycy) – albo teraz robimy kretynizm, otwierając je'” – domaga się polityk.

Na rząd nie można liczyć

„Dla mnie najważniejsze, byście Państwo zrozumieli, że nie ma sensu wymagać czegoś od ‚rządu’, nie ma sensu liczyć, że państwo ‚coś zrobi’. Państwo jest rządzone przez głupoli – i trzeba liczyć na siebie, a nie na państwo” – twierdzi Korwin-Mikke.

Prezes partii KORWiN uważa jednak, że politycy nie są „głupi” z natury, tylko dopasowują się do wyborców. „Rządzą głupole, bo są wybierani przez Większość – a głupich jest więcej niż mądrych. Efekt jest taki, że niektórzy senatorzy i posłowie celowo udają głupich – bo mądry może nie zostać wybrany. Ta (tfu!) Większość chce, by taki poseł był „swój chłop”, by był taki, jak oni. No, i posłowie tacy są… Do tego dochodzą cyniczni dziennikarze!”.

„W moim wieku się umiera. Zaprowadziłem w domu straszny terror”

„Dopiero dwa tygodnie temu premierka rządu Królestwa Norwegii odważnie przyznała, że dała się ogłupić dziennikarzom i tej całej Światowej Organizacji Zdrowia; teraz przeprasza i będzie robiła to, co robiła Szwecja czy Białoruś. Czyli prawie nic” – zauważył poseł Konfederacji.

Korwin-Mikke przyznaje jednak, że nie bagatelizuje koronawirusa, ani w ogóle żadnych wirusów. Polityk nie stawia jednak Covid-19 wyżej od innych chorób.

„Ja mam 78 lat – i w tym właśnie wieku umiera się często z powodu CoV-19. Dlatego zaprowadziłem w domu Straszny Terror: Dzieci, wróciwszy ze szkoły, mają myć ręce! Po Polsce grasuje parę tysięcy wirusów i bakteryj. Z powodu kilku z nich umiera więcej ludzi niż z powodu koronawirusa. Na przykład na wirusowe zapalenie wątroby. A teraz (z powodu GLOcia, oczywiście…) zrobiło się zimno, nadejdzie sezon grypy, i ludzie będą na nią umierać częściej niż z powodu CoV-19” – napisał.

„Więc jakiś Jasio mógłby mnie teraz spytać: – To skąd pan wie, że kazał pan dzieciom myć ręce z powodu koronawirusa – a nie z powodu wirusa grypy lub zapalenia wątroby?. Dobre pytanie… To może by myć ręce tak w ogóle, bez jakiegoś szczególnego powodu?” – radzi na koniec polityk.

Źródło: korwin-mikke.pl