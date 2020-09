Kulesza po spotkaniu z premierem ws. Białorusi: „Nie usłyszeliśmy, jaka jest strategia rządu” [VIDEO]

Brak odpowiedzi na pytanie o strategię polskiego rządu wobec problemów na Białorusi, tworzy wrażenie, że rząd nie ma strategii, albo nie została ona nam przedstawiona – mówił w poniedziałek szef koła Konfederacji Jakub Kulesza po spotkaniu premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych.

„Mieliśmy kolejne spotkanie, na którym usłyszeliśmy bardzo ciekawe analizy ekspertów rządowych, dotyczące strategii tworzonych w stolicach innych krajów. Mieliśmy też przedstawione działania rządu” – poinformował Kulesza dziennikarzy podczas konferencji prasowej przed KPRM.

Według niego, „nie było elementu łączącego te dwie prezentacje”. „Czyli nie usłyszeliśmy, jaka jest strategia rządu, z której te działania powinny wynikać, zwłaszcza strategii w kontekście planów innych stolic na rozwiązanie problemu, który mamy obecnie na Białorusi”.

Jak ocenił, „jest to dosyć istotne, bo brak odpowiedzi na pytanie o strategię, tworzy niebezpieczne wrażenie, że rząd nie ma strategii, że działania rządu redukują się tylko do jednego elementu, do elementu emocji społecznej, które mają miejsce na Białorusi”.

„Brak jest przygotowania na różnego rodzaju scenariusze od ‚anschlussu’ Białorusi do Rosji, przez faktyczną realizację Związku Białorusi i Rosji, aż po wymianę nomenklatury politycznej na Białorusi, czy zmiany władzy, aż po scenariusz – wydaje się chyba najbardziej prawdopodobny – czyli utrzymanie władzy przez prezydenta (Alaksandra) Łukaszenkę i uzależnienie się jeszcze większe od wpływów Rosji” – powiedział Kulesza.

Dworczyk: Wszystkim politykom chodzi o kwestię najistotniejszą, czyli suwerenność Białorusi

Szef KPRM Michał Dworczyk uznał ponad trzygodzinną dyskusję premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Białorusi za „merytoryczną i owocną”.

„Wszystkim politykom niezależnie od tego, jakie środowisko polityczne, klub czy koło reprezentują chodzi o kwestię najistotniejszą, czyli suwerenność Białorusi. Różnimy się w drogach dojścia do tego, możemy różnić się w kwestiach związanych ze szczegółami, tutaj Konfederacja podkreślała kilkakrotnie rozbieżność tych poglądów, ale cel nadrzędny – suwerenność Białorusi, która w konsekwencji daje też bezpieczeństwo i stabilność dla Polski jest bezdyskusyjna” – powiedział Dworczyk na konferencji prasowej.