Międzynarodowy sukces Donalda Trumpa. W Białym Domu Bahrajn i ZEA normalizują stosunki z Izraelem

Izrael zawiera pokój ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. Pierwszym symbolicznym aktem nowych relacji pomiędzy ZEA a Izraelem jest uchylenie przez Emiraty ustawy z 1972 r., która wprowadzała bojkot państwa hebrajskiego.

Konsekwencją tego to, że firmy izraelskie wchodzą do Abu Zabi z projektami i produktami. Chodzi zwłaszcza o high-tech Izraela, w tym cyberbezpieczeństwo, drony, pociski, systemy obrony przeciwlotniczej, itd. Symbolicznym aktem odwilży był też pierwszy lot rejsowy samolotu pasażerskiego na trasie Tel Awiw – Abu Zabi z przelotem nad nad Arabią Saudyjską, który miał miejsce jeszcze 31 sierpnia.

Amerykańska dyplomacja mówi o gigantycznym sukcesie. Największymi przegranymi porozumienia są jednak Palestyńczycy. To „czarny dzień w historii świata arabskiego” – stwierdził premier Autonomii Palestyńskiej. Hamas odrzucił to porozumienie i oskarżył Ligę Arabską o zawarcie paktu z Izraelem „bez warunków wstępnych”, czyli rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

Za porozumieniem stoją Amerykanie, dla których jest to kolejny element budowania nowego układu globalnego po pandemii koronawirusa w konkurencji z Chinami. Przed wyborami Trump zyskuje dodatkowe punkty w diasporze żydowskiej w USA, a dodatkowo lepiej kręcą się też biznesy.

Dwa największe banki Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Izraelu, czyli Emirates NDB i Bank Hapoalim, podpisały np. już protokół ustaleń. To pierwsza taka umowa między bankami w obu krajach. Izraelski Bank Hapoalim poinformował, że banki oczekują pogłębienia więzi współpracy po ustanowieniu relacji finansowych i gospodarczych między krajami. W ZEA przebywała też delegacja banku Leumi.

