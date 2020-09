Barbados chce zdetronizować u siebie królową i stać się republiką. Efekt Black Lives Matter

„Nadszedł czas, by pozostawić naszą kolonialną przeszłość w całości za nami” – oświadczyła gubernator generalna Barbadosu Sandra Mason. Wystąpiła w imieniu premier Mii Amor Mottley z lewicowej Partii Pracy (BLP).

„Mieszkańcy Barbadosu chcę głowy państwa pochodzącej z tego kraju. (…) Dlatego Barbados uczyni kolejny logiczny krok w kierunku pełnej suwerenności i stanie się republiką, zanim będziemy świętować naszą 55. rocznicę niepodległości” – dodała Mason.

Barbados uzyskał niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1966 r. Jednak poprzez osobę monarchini pozostał w formalnych związkach z metropolią. Teraz ruch BLM pobudził do działania lewicową Partię Pracy Barbadosu, która w 2018 roku osiągnęła rekordowe poparcie 72,8%.

Jak informuje BBC, Pałac Buckingham skomentował, że ta decyzja należy do władz i obywateli Barbadosu. Źródła stacji uzupełniły, że ten krok władz Barbadosu nie jest niespodzianką i wcześniej był wielokrotnie publicznie poruszany. Powoli nad dawnym imperium słońce już zachodzi…

Barbados Announced Plan to Sack Queen Elizabeth as Head of State https://t.co/rl3E7mPkYc via @Ukosco_Media @NaatyUdoh @ElevationToday

