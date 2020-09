Bill Gates nie żyje. Zdążył wydać 50 mld dolarów m.in. na szczepionki dla dzieci

„Mój tata odszedł wczoraj spokojnie w domu, otoczony rodziną” – napisał w mediach społecznościowych Bill Gates.

Bill Gates senior był weteranem drugiej wojny światowej. Założył firmę prawniczą w Seattle, był też współprzewodniczącym słynnej fundacji – Bill & Melinda Gates Foundation.

Miliarder napisał w mediach społecznościowych, że „odejście taty nie było nieoczekiwane – miał 94 lata, a jego zdrowie pogarszało się – więc wszyscy mieliśmy dużo czasu, aby zastanowić się, jakie mamy szczęście, że mieliśmy tego niesamowitego mężczyznę w naszym życiu przez tyle lat”.

Fundacja, której współprzewodził Gates senior wydała 50 miliardów dolarów na m.in. rozszerzenie szczepień ochronnych dzieci.

„Był głęboko zaangażowany na rzecz sprawiedliwości społecznej i gospodarczej” – napisał o swoim ojcu miliarder.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb

— Bill Gates (@BillGates) September 15, 2020