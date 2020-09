Celebryci bojkotują Facebook, bo za mało cenzuruje treści. Podetną gałąź na której siedzą?

„Postępowa” c zęść brytyjskich i amerykańskich artystów i celebrytów z ablokował a w środę swoje konta na Instagramie i Facebooku. Chodzi o „ prote st” przeciwko niewystarczającej cenzurze treści przez serwisy internetowe.

W akcję włączyli się m. in. Sacha Baron Cohen, Jennifer Lawrence, Leonardo di Caprio, Kate Perry, czy Kim Kardashian. Ich zdaniem treści zamieszczane przez serwisy internetowe są « niewystarczająco moderowane ».

Niestety, akcja ich milczenia w mediach społecznościowych potrwa tylko.. 24 godziny; I tyle jest warta ta akcja, bo bez owych mediów większość z tych celebrytów przestaje istnieć.

16 września rano zamiast zwyczajowych wpisów, na ich profilach pojawiła się tablica z informacją „stop hate”. Artyści zapowiedzieli też, że po odmrożeniu kont zamierzają opublikować na nich „wiadomości edukacyjne”, kierowane zwłaszcza do młodych internautów, dotyczące m.in. problemu rozprzestrzeniania się w mediach społecznościowych „dezinformacji” oraz „mowy nienawiści”.

DiCaprio, Kim Kardashian, Naomi Campbell : des stars américaines boycottent Instagram et Facebook ce mercredi https://t.co/YZbIyrAm3i pic.twitter.com/YqrYj5X7qI — France Inter (@franceinter) September 16, 2020

Sami tego nie wymyślili. Niejako z nawyku przyłączyli się do kolejnej „postępowej akcji społecznej” o nazwie Stop Hate for Profit. To odprysk ruchu Black Lives Matter. Trwająca od lipca kampania „przekonała” już ponad tysiąc światowych przedsiębiorców, w tym m.in. Coca-Colę, Hondę i Adidasa, do bojkotu Facebooka i tymczasowego wycofania z serwisu reklam swoich produktów.

Chodzi o „niedbałe” ich zdaniem, podejście dużych mediów społecznościowych do usuwania z sieci „mowy nienawiści”, czyli po prostu o cenzurę. Żądają, by serwisy „skuteczniej reagowały na dyskryminację” np. ze względu na rasę lub płeć. Wejście do akcji celebrytów specjalnie nie dziwi… Szkoda tylko, że ów bojkot nie potrwa dłużej, bo szybko spadliby z podcinanej przez siebie gałęzi…

PDIP Partai Paling Korup : Protes Ujaran Kebencian, Kim Kardashian akan Bekukan Akun Facebook dan Instagram https://t.co/iob1NheUAu pic.twitter.com/fGlwQG3OVI — Tips Saham (@infohargasaham) September 16, 2020

Źródło : PAP