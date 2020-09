Cichanouska da Łukaszence nietykalność jeśli „odejdzie w spokoju, po ludzku”

Swiatłana Cichanouska jest gotowa zapewnić nietykalność Aleksandrowi Łukaszence, jeśli ten usunie się w spokoju ze stanowiska.

Liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, zapowiedziała w wywiadzie dla ukraińskiego portalu LB.ua, że rozważyłaby gwarancję bezpieczeństwa dla Aleksandra Łukaszenki, jeśli ten dobrowolnie odda pieniądze.

– To wszystko jest przedmiotem dyskusji. Oczywiście, jeśli odejdzie w pokoju, po ludzku, to jest taka możliwość. Można nawet powiedzieć, że jest to pewne. Osobiście muszę mówić w imieniu wszystkich ludzi. W tej sprawie zostanie wzięta pod uwagę opinia wszystkich – powiedziała Cichanouska.

Co ciekawe, opozycjonistka powiedziała w radiu, że Łukaszenka może liczyć nawet na „coś więcej” niż gwarancje bezpieczeństwa jeśli odda władze.

Źródło: belsat.eu