Francuska Majotta zarażona „niezwykle niepokojącą przestępczością”

M inister ds. Zamorskich Terytoriów Francji przedstawił raport dotyczący fali przestępczości, która szerzy się w departamencie Majotty. Minister Sébastien Lecornu p rzyznał w parlamencie, że sytuacja jest tam bardzo niepokojąca.

Tylko w zeszłym tygodniu na Majotcie w starciach uczestniczyło 200 osób. Chodzi o rywalizujące ze sobą gangi z dwóch sąsiednich miejscowości. Zamieszki doprowadziły do tego, że mer Tsingoni zamknął na kilka dni szkoły, ponieważ nie mógł zagwarantować bezpieczeństwa uczniom.

Taka sytuacja na Majotcie « nie datuje się od wczoraj » – mówił minister. Dochodzi do coraz większej brutalności młodych przestępców i coraz większego zatroskania miejscowej ludności. Źródłem zamieszek jest niemal masowa imigracja na Majottę ludności z sąsiednich niepodległych Komorów.

Minister ds. Terytoriów Zamorskich określił, że przed władzami stoi „wyzwanie” sprostania „nielegalnej imigracji”. Obecnie połowa ludności należącej do Francji wyspy to… migranci. Kolejnym rządom nie udało się znaleźć rozwiązania tego napływu. To źródło problemów z przestępczością.

Instytut Statystyki INSEE podaje, że połowa ludności Majotty to już obcokrajowcy, z których większość mieszka tu nielegalnie i pochodzi z sąsiednich Komorów. Rząd wprowadził tzw. plan Shikandra w celu zwalczania nielegalnej imigracji. Jego celem było wydalanie na komory rocznie liczby co najmniej 25 000 nielegalnych migrantów.

Covid-19 wstrzymuje ekstradycje

Doszło jednak do sytuacji nadzwyczajnej i kryzys koronawirusa odłożył plany na później. Prefekt deprtamentu Majotty powiadomił w sierpniu o dramatycznych konsekwencjach wprowadzonej w marcu izolacji społecznej. Ekstradycje wstrzymano, a „cudzoziemcy o nieuregulowanej sytuacji » zasilili szeregi gangów, które walczą o swoje terytoria.

Ludność Majotty to głównie mieszańcy Malgaszów i Murzynów Bantu. Przyrost naturalny wynosi ok. 45 ‰. Prawie połowa mieszkańców nie przekroczyła 15. roku życia. 97 proc. mieszkańców to muzułmanie.

«La situation à Mayotte est extraordinairement préoccupante» a jugé le ministre de l' #OutreMer Sébastien Lecornu

➡️ Nous sommes en septembre 2020 et le gouvernement semble découvrir que la situation est intenable pour nos comaptriotes Mahorais #Mayotte https://t.co/qU7ddMKJ2R — André Rougé (@AndreRougeOff) September 16, 2020

W referendach za niepodległością nawet 99% mieszkańców głosowało przeciw i za pozostaniem częścią Francji. W odróżnieniu od sąsiednich Komorów, które są krajem niepodległym, sytuacja ekonomiczna Majotty jest nieporównywalnie lepsza, głównie dzięki dofinansowywaniu z metropolii i UE. 31 marca 2011 Majotta zmieniła status z « terytorium zamorskiego” na departament zamorski Francji. Majotta jako 101 deprtament Francji stała się częścią Unii Europejskiej najbardziej oddaloną od Brukseli…

Wyspa Majotta należy do najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Podstawą gospodarki jest tradycyjne rolnictwo, ale ponad 40 proc. budżetu stanowią dotacje płynące z Francji.

No, ale Macron musi przecież martwić się o LGBT i sądy w Polsce. Co tam francuska Mayotte, jest daleko. Tylko, że to Francja. — Urszula (@Urszula91983664) September 16, 2020

Źródło: VA/ Le Figaro