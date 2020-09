Grecka policja zatrzymała 13 podpalaczy. Imigranci chcieli spalić kolejny własny obóz?

Trzynaście osób zostało zatrzymanych na greckiej wyspie Samos po pożarze, który zagroził obozowi dla uchodźców – poinformowała lokalna policja. Kilka dni wcześniej ogień doszczętnie strawił największy w Europie obóz dla imigrantów na wyspie Lesbos.

– Badamy ewentualny udział tych podejrzanych w incydencie – powiedział agencji AFP policjant z wyspy. Policja nie chciała ujawnić narodowości podejrzanych.

Pożar wybuchł we wtorek późnym wieczorem na zalesionym terenie w pobliżu obozu dla uchodźców Vathy, ale strażacy zdołali go ugasić. W obozie Vathy przebywa ok. 4600 migrantów, choć jest przeznaczony dla około 650 osób.

W nocy z 8 na 9 września doszczętnie spłonął obóz Moria, największy w Europie, otwarty pięć lat temu w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego. Bez dachu nad głową pozostało 12 tys. osób. W związku z pożarem policja zatrzymała sześciu imigrantów, przy czym niektóre źródła mówią o celowym podpaleniu.

Według greckich władz obóz podpalili sami migranci by zmusić greckie władze do przeniesienia ich na stały ląd. Obóz Moria istniał od 2015 r., mieszkało w nim ponad 12 tys. migrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji, choć przeznaczony był dla 2750 osób.