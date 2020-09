„Komenda powinien wrócić do więzienia”. Rodzice zamordowanej Małgosi twierdzą, że jest winny

Tomasz Komenda spędził 17 lat w więzieniu z powodu zbrodni, której nie popełnił. Możliwe, że w najbliższym czasie prawdziwi sprawcy zostaną skazani. Rodzice zamordowanej twierdzą jednak, że Tomasz Komenda jest winny.

Prokuratura obecnie domaga się 25 lat więzienia dla Norberta Basiury i dożywocia dla Ireneusza M. Rodzice zamordowanej Małgosi chcą, by również Tomasz Komenda wrócił do więzienia. Tak na sali rozpraw stwierdził matka 15-latki, która zginęła w 1997 roku.

Ślad zębów na ciele Małgosi

Temat powrócił, bo jeden z obrońców stwierdził, że biegli popełnili błędy i w morderstwie brały udział trzy osoby. Wtedy rodzice Małgosi krzyknęli: Komenda!

Według matki zamordowanej dziewczyny ślady zębów na ciele jej córki należą do Tomasza Komendy. To na ich podstawie skazano go w 2000 roku. Obecnie prokuratura twierdzi, że ślady zębów pozostawił Ireneusz M.

Matka zamordowanej Małgosi zażądała kary śmierci dla oprawców jej córki, bo „Małgosia miała prawo żyć”.

„To Małgosia zgwałciła i zamordowała Tomasza Komendę”

Ojciec Małgosi ma z kolei pretensje do Sądu, że pozwolił, by powstał film o Tomaszu Komendzie. Według niego to żerowanie na rodzinnej tragedii.

– Produkcja filmu jest hańbą dla wymiaru sprawiedliwości, bo mógł do tego nie dopuścić, ale nic nie zrobił. A to jest film z Małgosią w tle. Kto chowa dziecko, ten to zrozumie. Bez mojej córki tego filmu nigdy by nie było – powiedział.

– Dajcie temu dziecku spokojnie leżeć w grobie – dodał.

Rodzice wzięli też udział w pikiecie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i stacji TVN. Wśród banerów, które przygotowali był jeden, na którym napisano: „Sąd ostateczny i definitywny. To Małgosia zgwałciła i zamordowała aktora Tomasza Komendę”.

Źródło: „Wirtualna Polska”, tuolawa.pl.