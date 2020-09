Michał Anioł przewraca się w grobie. Papieska Akademia Życia pokazała „Pietę BLM” [FOTO]

Papieska Akademia Życia wpisała się w nurt „anytrasizmu”. Na jej oficjalny koncie na Twitterze udostępniono bowiem nietypowe przedstawienie – Pietę z czarnym Jezusem.

Na oficjalnym koncie Papieskiej Akademii Życia na Twitterze pojawił się obrazek przedstawiający nietypową wersję słynnej Piety Michała Anioła, która znajduje się w Bazylice św. Piotra.

Spoczywająca w ramionach Maryi postać zdjętego z krzyża Jezusa jest bowiem czarna. Matka Boża jest natomiast biała. Obrazek opatrzono napisem, że jest to „wyobrażenie warte słów”.

An image that is worth a speech. pic.twitter.com/RnqzEXiW1V — Pontifical Academy Life (@PontAcadLife) September 12, 2020

Post ten wywołał spore poruszenie. Błyskawicznie pojawiły się komentarze krytykujące przeróbkę XV-wiecznej rzeźby w duchu rasistowskiego ruchu Black Lives Matter.

„O co w tym chodzi? Gdzie jest nasz Jezus?” – pytał jeden z internautów. Inny użytkownik Twittera stwierdził, że „skandalicznym jest to, że Watykan zmienił wizerunek Piety, żeby zrobić polityczną uwagę. Jezus zapłakał”. Pojawiły się także głosy, że jest to po prostu „bluźnierstwo”.

„Antyrasizm” w natarciu

Mimo to nie zabrakło głosów poparcia dla BLM-owskiej Piety.

„To dobra wiadomość dla biednych, więzionych, uciskanych, głodnych, obdartych uchodźców, przerażonych dzieci, chorych i kalekich. Nie chodzi tu o krajobraz czy topografię królestwa Bożego, ale o brak ludzkich systemów dominacji” – pisał użytkownik John W. Baker.

„Nieuzbrojeni, niewinni (czarni – przyp. red.) ludzie są mordowani nawet we śnie. Myślę, że Jezus oczekuje, że wstaniemy i powiemy: Nie! Nie w moje imię” – dodał inny.

„Czarni są sądzeni, skazywani i poddawani egzekucji bez procesu na naszych ulicach. Ich zbrodnią jest życie będąc czarnym. To się nie przytrafia białym ludziom” – dodał John W. Baker.

„Ludzie wściekający się o to przedstawienie sami ukrzyżowaliby Jezusa” – grzmiał internauta.

Od czasu śmierci George’a Floyda także w kręgach kościelnych, zwłaszcza w USA, pojawia się dyskusja, czy „walka z rasizmem” jest także kwestią pro-life. Podczas środowej audiencji 3 czerwca 2020 roku papież Franciszek stwierdził, że „nie możemy tolerować rasizmu i wykluczenia jakiejkolwiek formie ani przymykać na nie oczu, ale bronić świętości każdego ludzkiego życia”.

Od czasu śmierci czarnoskórego recydywisty i narkomana w USA wybuchają zamieszki. Anarchiści spod znaku BLM i Antify regularnie niszczą mienie, dewastują pomniki i domagają się zniesienia policji. Tymczasem przez postępowy świat przetacza się narracja, że robią to w ramach „walki z systemowym rasizmem”, który de facto nie istnieje.

Papieska Akademia Życia została założona w 1994 roku przez Jana Pawła II. Jej celem jest „ochrona i promocja wartości ludzkiego życia i godności osoby”.

Źródła: Twitter/novenanews.com