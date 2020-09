Niemcy znów ubogacone. Imigrant próbował zabić nastolatka, by go nie deportowano

19-letni Niemiec został w Cottbus pchnięty nożem przez Pakistańczyka. Imigrant po aresztowaniu oznajmił śledczym, że zrobił to by uniknąć deportacji.

Do ataku doszło w tramwaju. Nastolatek jechał do szkoły, gdy 28-letni imigrant Abdulsalam R. wbił mu w plecy nóż. Tramwaj akurat dojeżdżał do przystanku więc drzwi się otworzyły i bandyta wyskoczył z niego.

19-latka w stanie krytycznym przewieziono do szpitala, gdzie udało się uratować mu życie. Dziewięć godzin po ataku policja wytropiła pakistańskiego imigranta i aresztowała go w jego domu. W czasie przesłuchania 28-latek powiedział, że nie znał ofiary i chciał kogoś zranić lub zabić, aby uniknąć deportacji. Niedawno upłynęło zezwolenie na pobyt w Niemczech.

Ten schemat postępowania jest już znany policji. Imigranci często dopuszczają się przestępstw, by uniknąć deportacji. Rozpoczynają się procesy, procedury, pojawiają się lewackie organizacje broniące imigrantów i tak udaje im się uniknąć deportacji nawet jak jakiś czas spędzi się w areszcie.

Imigranci często sami zgłaszają się twierdząc, że popełnili przestępstwa, lub przyznając się do członkostwa w grupach terrorystycznych. W 2018 r. do prokuratury w Stuttgarcie i Karlsruhe tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku zgłosiło się co najmniej 300 imigrantów podających się za członków grup terrorystycznych.

Jak się okazało imigrant z Pakistanu był już dobrze znany policji. Wcześniej był oskarżany o bezprawne groźby, poważne obrażenia ciała i włamania. Tym razem, za usiłowanie zabójstwa, grozi mu 15 lat więzienia.