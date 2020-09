Rolnicy i posłowie weszli do siedziby PiS. Trwa protest przeciw „piątce dla zwierząt” [FOTO]

Pod siedzibą PiS na Nowogrodzkiej odbywa się protest rolników. Setki osób, w tym posłowie Konfederacji, protestują przeciwko tzw. piątce dla zwierząt.

W Warszawie od rana trwa protest rolników, którzy nie zgadzają się m.in. na likwidację ferm zwierząt futerkowych czy zakaz uboju rytualnego, z którego mięso idzie na eksport. Siedzibę PiS ochrania policja.

Po długotrwałych negocjacjach, jak informuje poseł Robert Winnicki, udało się wejść do środka. Z politykami PiS mają rozmawiać przedstawiciele protestujących oraz posłowie Konfederacji i jeden poseł PSL.

– Policja odgrodziła siedzibę PiSu kordonem i dopiero po przepychankach oraz długotrwałych negocjacjach wpuściła delegację związków rolniczych. Wraz z @urbaniak_michal i @ArturDziambor wspieramy rolników w negocjacjach. Tłum skanduje „Kaczyński – zdrajca wsi!” – informuje na Twitterze Robert Winnicki.

Policja odgrodziła siedzibę PiSu kordonem i dopiero po przepychankach oraz długotrwałych negocjacjach wpuściła delegację związków rolniczych. Wraz z @urbaniak_michal i @ArturDziambor wspieramy rolników w negocjacjach. Tłum skanduje „Kaczyński – zdrajca wsi!" — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) September 16, 2020

Update: 4 osobowa delegacja weszła do budynku po negocjacjach z policją @RMF24pl — Paweł Balinowski (@PBalinowski) September 16, 2020

Jarosław Kaczyński chroniony przed Polakami. Protest rolników pod siedzibą PiSu na Nowogrodzkiej. — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) September 16, 2020

Piątka dla zwierząt

„Piątka dla zwierząt” to pięć zasad, które Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić do ustawodawstwa, by chronić zwierzęta. Przepisy są bardzo kontrowersyjne.

Pierwsze jest „humanitarne traktowanie zwierząt” a w nim: „zakaz hodowli zwierząt futerkowych” i „ubój rytualny jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych”.

Pierwszego przepisu nie da się wprowadzić szybko i bezboleśnie bez skazywania hodowców na bezrobocie. Drugi jest natomiast bardzo kontrowersyjny, bo to nic innego jak zabezpieczenie praw żydów i muzułmanów i postawienie ich ponad innymi obywatelami Polski.

Druga jest „większa kontrola społeczna ochrony zwierząt”, a w niej: „większe kompetencje dla organizacji społecznych” i „możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt”.

Trzeci punkt to „precyzyjne prawo i większa ochrona”: „definicja kojca w polskim prawie”, „inspekcja weterynaryjna z prawem do nakładania mandatów” i „koniec z trzymaniem zwierząt w złych warunkach”. Ostatni podpunkt jest tak ogólny, że w zasadzie nic nie wnosi.

Czwarty punkt, „bezpieczne schroniska” jest najgorszy bo stanowi, że „tylko jednostki gminne oraz organizacje pożytku publicznego” będą mogły prowadzić schroniska. Jest to radykalnie etatystyczny, by nie powiedzieć „faszystowski”, zapis.

Zauważmy, że nie mówimy tu o przepisie dot. poprawy warunków, czy zwiększeniu nadzoru, tylko o całkowitym zakazie.

Autor przepisu z góry zakłada złe intencje hodowcy. Tymczasem mała hodowla może być prowadzona lepiej niż duża lub co gorsza państwowa.

Wystarczy tu porównać prywatne ZOO w Borysewie, w którym zwierzęta mają świetne warunki, do państwowej hodowli koni arabów w Janowie Podlaskim, która cyklicznie krytykowana jest w mediach.

Ostatni, piąty punkt zakaże stosowania łańcuchów i kolczatek. Znów można śmiało stwierdzić, że napisał go ideolog nie znający realiów wsi. Często wiejskie psy będące w ciągu nocy na długich łańcuchach i spuszczane w trakcie prac podwórkowych ich właścicieli, zażywają więcej ruchu, niż psy miastowych właścicieli, którzy na co dzień trzymają swoich pupili w mieszkaniach po 40m2.