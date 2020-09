Skandal w Sejmie! Marszałek ogranicza wypowiedzi Konfederacji ws. zakazu hodowli zwierząt futerkowych

W Sejmie rozpętała się gorąca dyskusja na temat ustawy zakazującej m.in. hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego na eksport. Posłowie Konfederacji nie mogli jednak w pełni wypowiedzieć swoich argumentów przecwiko szkodliwemu prawu, ponieważ Prezydium Sejmu przydzieliło im mniej czasu niż klubom parlamentarnym.

„Skandal! Prezydium Sejmu przydzieliło wszystkim klubom parlamentarnym 10 minut czasu na wystąpienie w sprawie ustawy niszczącej polskie rolnictwo, a dla @Konfederacja_ tylko 5 minut! Padła nawet propozycja, by skrócić nam czas do 3 minut. 40 minut vs. 5 minut w obronie rolnictwa” – relacjonował na Twitterze przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji Jakub Kulesza.

Kulesza utrzymywał, że nie ma to związku z tym, że Konfederacja nie tworzy klubu tylko koło poselskie.

„Z regulaminu Sejmu z żadnego przepisu nie wynika, że Koła mają mieć 5 minut, a Kluby 10 minut. Jest tylko maksymalny czas. To złośliwe widzimisię Prezydium Sejmu i Marszałek @elzbietawitek” – stwierdził.

Dzisiaj w Sejmie ma być głosowana ustawa niszcząca polskie rolnictwo. Uderza ona przede wszystkim w hodowców zwierząt futerkowych i branżę mięsną. Wcześniej odbył się także protest rolników przed siedzibą PiS-u na Nowogrodzkiej. Manifestacja przeniosła się później przed Sejm. Udział w niej brali m.in. Robert Winnicki z Konfederacji, Renata Beger, szef Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik.

