Wiedeń: islamski „strażnik moralności” wymierza „sprawiedliwość”. „Odważyłeś się pisać z czeczeńskimi kobietami?”

Do sieci trafił wstrząsający filmik z wiedeńskich ulic. Młody chłopak padł bowiem ofiarą „islamskiego strażnika moralności” za flirt z Czeczenką. Zadał mu wiele bolesnych ciosów.

Dziesiątki uderzeń w twarz, bolesne kopniaki i mocne ciosy – tak samozwańczy islamski strażnik moralności potraktował młodego Serba na wiedeńskich ulicach. Oprawcą najprawdopodobniej był młody Czeczen, który postanowił wymierzyć „sprawiedliwość” za to, że jego ofiara flirtowała za pośrednictwem smartfona ze swoją czeczeńską dziewczyną. Młody chłopak został za to „ukarany”.

– Co, odważyłeś się pisać z czeczeńskimi kobietami? Ty ch**u – słychać na filmiku. „Islamski strażnik moralności” co chwilę uderzał chłopaka. Następnie zmusił młodzieńca, żeby uklęknął i przeprosił. Musiał także określić siebie mianem, którego wcześniej użył wobec niego agresor. Co więcej, oprawca zagroził mu także gwałtem.

Od lutego 2020 roku austriacka policja kryminalna prowadzi śledztwo w sprawie grupy samozwańczych „strażników moralności” z Czeczenii. Organizacja ta ma hierarchiczną strukturę i jest złożona z zakonspirowanych komórek. Jej członkowie zajmują się m.in. śledzeniem zachowań czeczeńskich kobiet w internecie i miejscach publicznych.

Wszystko po to, by móc „podjąć interwencję” w przypadkach podobnych do wyżej opisanego. Samozwańcy strażnicy – w razie stwierdzenia „przestępstwa” m.in. wydają też ostrzeżenia, wieszają zdjęcia przed meczetami, prześladują „sprawców” i znęcają się nad nimi.

„Islam religią „miłości i tolerancji” mówicie? Kolorowy Wiedeń. Na zdjęciu Czeczeni karzą młodego Serba za flirtowanie z Czeczenką. Ciosy, wyzwiska i groźby gwałtu wobec chłopaka” – napisał jeden z użytkowników Twittera.

Wideo można obejrzeć tutaj.

Źródła: heute.at/Twitter