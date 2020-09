11. proc. młodych Amerykanów twierdzi, że za holokaust odpowiadają… Żydzi

11 proc. młodych Amerykanów (19 proc. w stanie Nowy Jork) sądzi, że za holokaust odpowiadają Żydzi. 58 proc. nie zna nazwy żadnego obozu zagłady.

– Wyniki są zarówno szokujące, jak i smutne, i podkreślają, dlaczego musimy działać teraz, gdy ocaleni z Holokaustu wciąż są nadal z nami, by móc głosić swoje świadectwo – powiedział Gideon Taylor, przewodniczący Conference on Jewish Material Claims Against Germany, największej organizacji na świecie działającej na rzecz zapewnienia odszkodowań, restytucji mienia oraz pomocy ocalałym z Holokaustu i spadkobiercom ofiar.

Aż 11 proc. Amerykanów urodzonych po 1995 roku twierdzi, że to Żydzi odpowiadają za holokaust. Wyjątkowo niedouczeni są mieszkańcy stanu Nowy Jork – tam jest to aż 19 proc.

58 proc. badanych nie zna nazwy żadnego z obozów śmierci; 60 proc. nie wie ilu Żydów zginęło w czasie II wojny światowej. Tylko 90 proc. młodych Amerykanów w ogóle wierzy w holokaust – 7 proc. nie jest pewna czy istniał, a 3 proc. uważa, że nie miał miejsca.

Tu znów przoduje stan Nowy Jork – tam tylko 34 proc. respondentów stwierdziło, że wierzy w holokaust.

Widząc skalę tej niewiedzy łatwiej zrozumieć, jak to mozliwe, że część Amerykanów to Polaków uważa za agresorów z czasów II wojny światowej.

