Grzegorz Braun SHOW w Sejmie! Pokazał jakie głupoty forsuje PiS [VIDEO]

– Czy wy wiecie coście tam przegłosowali na komisji. Czy wy wiecie coście poparli? – pytał z mównicy poseł konfederacji Grzegorz Braun. W Sejm ie odbywa się w czwartek debata nad projektami PiS oraz KO zmian w ustawie o ochronie zwierząt.

Posłowie Konfederacji są zażenowani zapisami absurdalnej ustawy o ochronie zwierząt, czemu dawali dowód z sejmowej mównicy. Jednym z przemawiających był Braun, który wskazał kilka z całej przepastnej listy dziwnych zapisów dokumentu.

– W myśl tej ustawy jak wam się ukochana sunia oszczeni, będzie miała tak ze cztery szczeniaczki – to jest urocze – i będzie w jakimś kojcu mieszkać, to ustaliliście takie normy, że na sunię 9 m kw., plus na szczeniaczka 4,5 to razem daje 27 m kw. Trzeba by wynająć osobne mieszkanie na mieście, żeby nie narazić się na wjazd policji o 6 rano. Takie rzeczy tu procedujecie. To jest amok. Jesteście niebezpieczni. Bo to dziś jest jeszcze na poziomie anegdoty, ale jutro jest na poziomie bolszewii – zaznaczył Braun.

– Macie w pogardzie: własność, wolność i pracę Polaków, ponieważ większość z was w życiu z uczciwej pracy się nie utrzymywała. Ponieważ większość z was żyje od żłobka do nagrobka na państwowym. Ponieważ większość z was nie orała dosłownie, albo w przenośni w swoim życiu. Dlatego tak lekko przychodzi wam – urzędasom lokalnym, regionalnym i stołecznym wyrzucanie do śmieci dorobku pokoleń i jeszcze upokarzanie ludzi, którzy ośmielają się być u siebie, na swoim kontynuując tradycję ojców i dziadów. Hańba wam! – powiedział na koniec.