Krzysztof Bosak: „Rosja zakłamuje historię, żeby budować konflikty dla realizacji celów międzynarodowych”

Manipulowanie faktami historyczną jest charakterystyczne dla rosyjskiej polityki historycznej; służy to realizacji celów polityki międzynarodowej Rosji – powiedział jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak w czwartek, w 81. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do Polski.

„Manipulowanie faktami historycznymi oraz dezinformacja w zakresie faktów historycznych to popularne narzędzia w rosyjskich operacjach informacyjnych. Mają one na celu zakłamywanie historii oraz budowanie konfliktów, po to by realizować swoje cele na forum międzynarodowym” – powiedział Bosak na konferencji prasowej.

„My nigdy nie zgodzimy się na zakłamywanie prawdy historycznej” – podkreślił. Wskazał, że walcząca zarówno z ZSRR, jaki III Rzeszą Polska nie pasuje do rosyjskiej wizji historii, która ma opierać się na ukazywaniu ZSRR jako państwa, które odegrało najważniejszą rolę w pokonaniu III Rzeszy.

„Musimy zachęcać Rosję, by nie heroizowała tych, którzy okupowali te ziemie, ale by przedstawiała w swojej polityce historycznej prawdę” – powiedział. Wskazał, że polski rząd mógłby walczyć z historyczną dezinformacją wydając publikacje w różnych językach, które przedstawiałaby historię w rzetelny i przystępny sposób.

„Oskarżenia, z którymi spotyka się Polska, w tym o współsprawstwo Holocaustu, są również wygodne dla Rosji” – dodał.

Obecny na konferencji działacz Ruchu Narodowego Aleksander Kowaliński określił współczesną propagandę rosyjską jako tożsamą z dawną propagandą ZSRR. Jak przykłady kłamstw rosyjskiej propagandy wskazane przez działacza partii Mateusza Gryczkę zostały twierdzenia o współpracy Polski z III Rzeszą podczas rozbioru Czechosłowacji w 1938 oraz o rzekomej pomocy dla Polski ze strony Armii Czerwonej we wrześniu 1939. Wspomniany został też tekst podpisany przez prezydenta Rosji Władimira Putina i opublikowany w czerwcu br., w którym m.in. wskazuje on na współudział Polski w podziale Czechosłowacji jesienią 1938 roku.

W czwartek 17 września przypada 81. rocznica wkroczenia Armii Czerwonej do wschodnich województw II RP. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).

Pakt Ribbentrop-Mołotow ustalał „strefy interesów Niemiec i ZSRR” na terytorium Polski. Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano ponad 200 tys. osób – oficerów, policjantów, ziemian, prawników. Obywatelom II Rzeczpospolitej narzucono obywatelstwo radzieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

