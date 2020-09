Tomasz Sommer i Bill Gates o szczepionkach. Sama prawda i tylko prawda. Będziesz zdziwiony! [VIDEO]

Kiedy powstanie szczepionka na koronawirusa? Czy Bill Gates stworzy ją jako pierwszy?

Brytyjsko-szwedzki koncern farmaceutyczny AtraZeneca prowadził badania nad szczepionką na koronawirusa. Badania wstrzymano, gdy jedna z pacjentek, którym podano lek zachorowała.

Lekarze zdiagnozowali u niej zapalenie rdzenia kręgowego. To bardzo poważna i rzadka choroba, ale czy to możliwe, że wywołała ją szczepionka?

Sprawa jest o tyle newralgiczna, że szczepionkę testowano na grupie 18 tys. ochotników. Byli to pacjenci nie tylko z Europy i USA, ale również Ameryki Południowej czy Afryki.

Badania po kilku dniach zostały wznowione.

– Jeżeli testujemy aż 18 tys. osób to nie da się osiągnąć efektów do jesieni. (…) Pan Bill Gates sugeruje, że najwcześniejszy termin to początek roku 2022 – zauważył dr Tomasz Sommer.

Co ciekawe – sam twórca Microsoft na swojej stronie Internetowej zauważył, że dotychczasowy rekord w produkcji szczepionki wynosił 5 lat. Oznacza to, że jeśli udałoby się stworzyć szczepionkę do 2022 roku, to byłby to rekord świata.

Źródło: NCzasTV