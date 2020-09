Wiceprezes PiS członkiem zarządu NBP. Miesięcznie będzie zarabiał 50 tys. złotych

Sami zdolni ludzie są w tym PiS. Znają się nie tylko na polityce, ale jak trzeba, to też obracającą miliardami złotych państwową spółką pokierują.

Taki np. Adam Lipiński – od wiceprezesa PiS i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania płynnie przechodzi do zarządzania Narodowym Bankiem Polskim.

Polityk będzie musiał zrezygnować z funkcji wiceprezesa PiS – gdy to zrobi, to już nikt nie będzie mógł mieć wątpliwości, że jest niezależnym kandydatem, bo „co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr” przecież.

❗️RMF FM: Wiceprezes PiS-u Adam Lipiński trafi wkrótce do zarządu NBP. Będzie musiał zawiesić działalność polityczną, ale miesięczna pensja na tym stanowisku to ok. 50 tys. zł.

Do zarządu ma trafić też Marta Gajęcka, doradczyni PAD. Więcej teraz w Faktach. @RMF24pl

