Wielki sukces Konfederacji! „#BezkarnośćPlus zdjęte z obrad!”

Podjęłam decyzję o skreśleniu z bloku głosowań projektu noweli ws. odpowiedzialności za naruszanie obowiązków służbowych lub obowiązujących przepisów przy przeciwdziałaniu Covid-19 – oświadczyła w czwartek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. „To nasza zasługa” – obwieszczają politycy Konfederacji.

O wycofanie projektu noweli ustawy „covidowej” dotyczącego kwestii odpowiedzialności urzędniczej wnioskował szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu noweli tzw. ustawy covidowej, zgodnie z którym naruszenie obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19 nie byłoby traktowane jako przestępstwo. Przedstawiciele Solidarnej Polski deklarowali, że zagłosują przeciw temu projektowi. Głosowanie nad projektem miało odbyć się w czwartkowym bloku głosowań.

„TAK JEST! Świetne wieści z Sejmu! Wspólnymi siłami po raz drugi doprowadziliśmy do wycofania bandyckiego projektu o bezkarności urzędników pod pretekstem walki z Covid-19!” – obwieścili politycy Konfederacji na Facebooku.

„Znów pokazujemy, że presja ma sens. Oto efekt poniedziałkowej ogólnopolskiej akcji naszych Klubów Konfederacji, które zorganizowały protest pod biurami poselskimi polityków PiS oraz naszych posłów, którzy od wczoraj przekonywali posłów partii rządzącej w Sejmie, by nie poparli tego bandyckiego projektu. Udało się przekonać tylu posłów PiS, że marszałek Terlecki przyznał dziś, że obóz władzy nie ma wystarczającej większości i wycofuje ten projekt z porządku obrad, jednocześnie grożąc, że znów do niego wróci. My na pewno będziemy gotowi do kolejnej walki i kolejnego sukcesu!” – czytamy.

„Tak działa #Konfederacja, obiecaliśmy, że zrobimy co w naszej mocy, by doprowadzić do zablokowania bandyckich zapisów i dopięliśmy swego. Pracujemy w obronie obywateli!

Mieliśmy do czynienia z próbą ustawowej legalizacji łamania prawa przez urzędników, jeżeli… intencją przestępcy było przeciwdziałanie wirusowi. To coś absolutnie nieprawdopodobnego! Pod pretekstem walki z wirusem władza próbowała wprowadzić swoją całkowitą bezkarność i maksymalnie ograniczać nam swobody obywatelskie. Udało się to zablokować, ale teraz musimy trzymać rękę na pulsie, bo na którymś z następnych posiedzeń Sejmu te skandaliczne przepisy mogą wrócić, PiS przyzwyczaił nas również do takich zagrywek. Wówczas ponownie będziemy stali na straży interesu obywatelskiego i zdrowego rozsądku, po to powstała Konfederacja! – zakończyli.

Na Twitterze za wspólną walkę wszystkim współpracownikom podziękował Artur Dziambor. „#BezkarnośćPlus zdjęte z obrad! W miniony poniedziałek Kluby #Konfederacji w całej Polsce protestowały przeciwko temu skandalicznemu projektowi pod biurami poselskimi posłów PiSu. Wszystkim członkom Klubów Konfederacji serdecznie dziękuję za zaangażowanie!” – napisał.

#BezkarnośćPlus zdjęte z obrad! W miniony poniedziałek Kluby #Konfederacji w całej Polsce protestowały przeciwko temu skandalicznemu projektowi pod biurami poselskimi posłów PiSu. Wszystkim członkom Klubów Konfederacji serdecznie dziękuję za zaangażowanie! — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) September 17, 2020

„To już oficjalne: właśnie marszałek Sejmu ogłosiła, że covidowy projekt rządowy „Bezkarność+” spadł z porządku obrad! Przypomnijmy, że to w tej sprawie w poniedziałek przed biurami posłów PiS w całym kraju protestowali członkowie Klubów

@KONFEDERACJA” – również na Twitterze zaznaczył Krzysztof Bosak.

To już oficjalne: właśnie marszałek Sejmu ogłosiła, że covidowy projekt rządowy „Bezkarność+” spadł z porządku obrad! Przypomnijmy, że to w tej sprawie w poniedziałek przed biurami posłów PiS w całym kraju protestowali członkowie Klubów @KONFEDERACJA_ 👍🏻 — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) September 17, 2020

Źródło: NCzas.com, PAP