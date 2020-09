Włochy znów ubogacone. Imigrant w biały dzień, w publicznym miejscu zamordował nożem księdza

Imigrant zamordował nożem księdza we włoskim mieście Como. Zrobił to w biały dzień na publicznym placu.

Do tragedii doszło około 7 rano na Piazza San Rocco. 51-letni ksiądz Malgesini wchodził na teren swego probostwa, gdy został dźgnięty nożem w szyję. Kilka minut później odkryto jego ciało. Na pomoc było za późno.

Sprawcą okazał się bezdomny nielegalny imigrant z Tunezji. Sam jeszcze zakrwawiony zgłosił się na policję. Oznajmił funkcjonariuszom, że ksiądz „zginął jak pies„. Powiedział również, że duchowny „knuł, by odesłać go do Tunezji”.

Zamordowany ksiądz współpracował z katolicką organizacją Caritas w Como, która pomaga imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl. Jej dyrektor Roberto Bernasconi, powiedział, że Tunezyjczyk od 2015 r sprawiał duże kłopoty. Miał też mieć problemy psychiczne.

Imigrant miał być również deportowany, ale tego nakazu nigdy nie wyegzekwowano.

Tunezyjczyk był również bardzo znany policji. Notowany był za napady i rabunki.

Matteo Salvini skomentował tragedię mówiąc: „Zamordowany został ksiądz. Przez jednego z wielu nielegalnych imigrantów, którzy przebywają w naszym kraju”. – Problemem nie jest kolor skóry – można się urodzić tutaj lub na drugim końcu świata – problemem jest przestrzeganie zasad i okazywanie szacunku. Jeśli przyjeżdżasz do mojego domu i zaczynasz się panoszyć, wyślę cię z powrotem do twojego domu – dodał.

Do tragedii doszło dzień po tym jak nielegalny imigrant z Pakistanu próbował także nożem zamordować nastolatka w niemieckim Cottbus. W tramwaju wbił 19-latkowi nóż w plecy. Chłopak w stanie krytycznym został zabrany do szpitala, gdzie został uratowany.