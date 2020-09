Kaczyński spotka się z Morawieckim. Dni Ziobry w rządzie są policzone

Mateusz Morawiecki jeszcze dziś spotka się z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie dalszego funkcjonowania rządu i prawdopodobnej dymisji Zbigniewa Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości – podaje RMF FM.

Jak podaje reporter stacji, Ziobro może zostać usunięty z rządu już w przyszłym tygodniu. Jarosław Kaczyński ma przyglądać się sytuacji i sprawdzić czy lider Solidarnej Polski nie ma zamiaru „posypać głowy popiołem”.

W czwartek wieczorem i od samego rana w piątek do mediów docierały informacje o rozpadzie koalicji Zjednoczonej Prawicy. Mówili o tym m.in. Ryszard Terlecki i Marek Suski, podając przy tym do wiadomości stanowisko prezesa, jakoby PiS miał pójść do przedwczesnym wyborów sam, albo zdecydować się na rządy mniejszościowe.

W piątek Kaczyński spotka się z Mateuszem Morawieckim, a później uda się do Krakowa, żeby odwiedzić grób Lecha i Marii Kaczyńskich, bo właśnie dzisiaj przypada miesięcznica pogrzebu pary prezydenckiej na Wawelu.

„Po tym – w krakowskiej siedzibie PiS-u przy ulicy Retoryka – odbędzie się nieoficjalna ważna narada w gronie najbliższych współpracowników prezesa” – podaje RMF FM. To tam mają zapaść strategiczne decyzje jak funkcjonować bez koalicjantów.