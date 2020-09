PiS, KO i Lewica zadały cios polskiemu rolnictwu. Bosak: „To się skończy dużymi protestami społecznymi”

„Dziś po godzinie pierwszej w nocy większość z PiS wraz z całą Lewicą i prawie całą Koalicją Obywatelską przegłosowały ustawę antyhodowlaną” – poinformował w piątek za pośrednictwem mediów społecznościowych Krzysztof Bosak, który zwraca uwagę na ignorancję jaka towarzyszyła ekspresowemu przepchnięciu tego projektu bez żadnych konsultacji.

Za przejściem do Senatu ustawy, który nazywana jest zdradą polskiej wsi głosowała znakomita większość posłów PiS (za – 176, przeciw – 38), niemal cała Koalicja Obywatelska (za – 128, przeciw – 4) i cała Lewica (za- 48, przeciw – 0). Swój sprzeciw wyraźnie zaznaczył PSL-Kukiz’15 (za – 2, przeciw – 22) oraz cała Konfederacja (za – 0, przeciw – 11).

„Cały projekt przepchnięto w dwa dni, w ogromnym chaosie i pośpiechu, bez wysłuchania kogokolwiek z branż które on dotknie, ignorując wszystkie argumenty i wątpliwości. To się skończy dużymi protestami społecznymi, w których sam wezmę udział bo uważam ten projekt za gangsterstwo i samobójstwo gospodarcze, bezprawie i niesprawiedliwość” – pisze na Facebooku Bosak.

„Nie można z dnia na dzień czy z roku na rok delegalizować całych branż gospodarki i to bez żadnych zapowiedzi, konsultacji i odszkodowań! Argumenty etyczne uważam za całkowicie fałszywe lub zupełnie niewystarczające. A najgorsze jest, że większość sejmowa w trakcie kryzysu dobija gospodarkę, uderzając w następujące branże:

– przetwórstwa mięsa (ubój koszer i halal, utylizacja odpadów poubojowych)

– handlu międzynarodowego (eksport mięsa i produktów mięsnych)

– hodowli drobiu (eksport koszer i halal)

– hodowli bydła (eksport koszer i halal)

– hodowli zw. futerkowych

– hodowlę i przetwórstwo ryb (utylizacja odpadów)

– produkcji pasz (hodowla drobiu i bydła)

– przetwórstwo skór (eksport futer)

– przedsiębiorstwa powiązane i serwisujące wszystko co powyżej (transport, urządzenia etc.)” – wymienia poseł Konfederacji.

„Pośrednio tzw. ‚Piątka dla Zwierząt’ uderza w *całe* polskie rolnictwo, bo to system naczyń połączonych. Wydaje się że Kaczyński, Lewica i KO tego nie rozumieją i to jest dramat! Dzisiejsza smutna noc to zdrada polskiej wsi i potężny cios w rolnictwo. Nie zostawimy tego tak” – zapowiedział Bosak.