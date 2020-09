Połączył nas wspólny wróg spod znaku sierpa i młota. Polacy dziękują gruzińskim żołnierzom, którzy ginęli za Polskę [VIDEO]

Polacy dziękują Gruzinom. W sieci pojawił się spot #ThankYouGeorgia. Upamiętnia on gruzińskich żołnierzy kontraktowych, którzy ramię w ramię z Polakami walczyli podczas II wojny światowej.

– Z czym kojarzy się nam Gruzja? Może z chaczapuri? A może z lari drukowanymi przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych? A może z najsłynniejszym gruzińskim zespołem folkowym? A może z Lechem Kaczyńskim? – pyta w spocie dziennikarz Tomasz Wolny.

Fundacja Pamięci Narodów w spocie #ThankYouGeorgia przypomina fakty, które wyjaśniają długą historię bliskich relacji polsko-gruzińskich.

W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wśród narodów, którym również udało się zerwać kajdany, była Gruzja. Jej niepodległość nie trwała jednak długo. Agresja bolszewicka na Kaukazie ponownie pchnęła ten naród w objęcia zaborcy, chociaż Gruzini i górale Północnego Kaukazu dość długo i z poświęceniem powstrzymywali bolszewików.

W lutym 1921 roku nad Tbilisi zawisły flagi z sierpem i młotem. Część gruzińskiej elity politycznej, wojskowej, dyplomatycznej i społecznej, z obawy o swoje życie, musiała udać się na emigrację. Kilkusetosobowa grupa dotarła do Polski. Jeszcze w tym samym miesiącu około stu oficerów gruzińskich podpisało kontrakty z Wojskiem Polskim, a kilku z nich przyjęło polskie obywatelstwo.

We wrześniu 1939 roku, po agresji na nasz kraj, Gruzini wykazali się lojalnością wobec Polski, zarówno podczas kampanii obronnej we wrześniu, jak i później, podczas okupacji. Płacili za to najwyższą cenę. Ginęli także w Katyniu. Kilkunastu gruzińskich oficerów kontraktowych Wojska Polskiego oraz cywili zasiliło także szeregi Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Gruzini walczyli również w Powstaniu Warszawskim. Po 1944 roku stali się natomiast ofiarami represji komunistycznych. Za swoją waleczność otrzymywali najwyższe, polskie odznaczenia bojowe.

W 2007 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego prezydenci Polski i Gruzji odsłonili pomnik ku czci gruzińskich oficerów kontraktowych, którzy oddali życie za nasz kraj. Jest to jedyny na świecie pomnik poświęcony pamięci żołnierzy gruzińskich poza granicami Gruzji.

– Chcemy przypomnieć oraz podziękować za ich bohaterstwo, lojalność i przyjaźń – podkreślił Wolny.

Spot Fundacji Pamięci Narodów powstał dzięki wsparciu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, PKP S.A. i Red is Bad.

Źródła: Facebook/materiały prasowe/nczas.com